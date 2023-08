Der Derivatus – Der Währungsschutz und die SNB Anleger können das Wechselkursrisiko absichern oder auf die Schweizerische Nationalbank hoffen.

Der Derivatus sinniert über Interessantes, Auffälliges und Kurioses aus der Welt der Derivate und der strukturierten Produkte, auch mit Ratschlägen für Anleger.

Anleger investieren gern in der Heimat – das ist der Home Bias. In der Schweiz ist das gar nicht mal schlecht. Erstens sind viele der hiesigen Unternehmen exportorientiert, ihr Geschäft ist international diversifiziert. Zweitens hat sich der Franken auf lange Sicht durchweg aufgewertet, womit ein Investment in ausländischer Währung gelitten hat.