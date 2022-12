Tourismus hofft weiter – Der Weg aus der Krise ist lang Die Reisebranche wird grösstenteils kaum in den Genuss eines Weihnachtsbooms kommen. Sie muss auf Partystimmung im kommenden Jahr hoffen. Stefan Krähenbühl

An schönen Wintertagen sind die Gondeln, die auf den Titlis führen, gut ausgelastet. Bild: ZVG Titlis-Bahnen

Am Titlis herrscht Vorfreude. Die Engelberger hoffen auf schönes Wetter über die Weihnachtsfeiertage, damit die Touristen in reger Zahl den Weg in die Berge finden, Ski fahren, schlitteln und vor allem: konsumieren. Tradi­tionell brummt während der Weihnachtszeit in der Zentralschweizer ­Feriendestination der Laden.

Davon profitieren auch die Titlis-Bahnen. Für den kotierten Betreiber von Bergbahnen, der Schneebegeisterte auf über 3000 Meter Höhe bringt, ist eine florierende Wintersaison zentral. Der starke Franken, die wirtschaftliche Abschwächung, die rigide Coronapolitik erst global, heute in China: Das alles hat in den vergangenen fast drei Jahren das Geschäft belastet. Umso grösser war jüngst die Freude über den Wintereinbruch im Flachland. «Eine bessere Werbekampagne als Schneefall in den Schweizer Ballungszentren gibt es nicht», sagt Titlis-Bahnen-Marketingchef Urs Egli.

Noch nicht auf altem Niveau

Volle Gondeln dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Reisebranche noch immer in der Krise steckt. Zwar erholen sich die Zahlen der exponierten Unternehmen weiter, das Niveau ist aber noch ein ganzes Stück vom Stand von 2019 entfernt.

Über den Flughafen Zürich, den Dreh- und Angelpunkt des hiesigen Tourismus, sind im November fast 1,8 Mio. Passagiere geflogen, was nur 81% der Passagierzahl von November 2019 entspricht. Expertengremien wie der Dachverband der Flughafenbetreiber ACI rechnen erst für 2024 oder 2025 mit einer vollständigen Erholung.

Weihnachten hilft da nicht weiter. Anders als in den Sommerferien und im Herbst fallen die Tourismusströme in dieser Zeit nicht besonders stark ins Gewicht. Auch beim Betreiber von Duty-Free-Shops Dufry herrscht an Weihnachten Courant normal. In Regionen, in denen die Weihnachtszeit mehr Tourismus bringt, profitiert er zwar von höherem Umsatz. Dass Reisende während der Weihnachtstage mehr Geld ausgeben – also einen Teil ihrer Weihnachtseinkäufe in Dufry-Shops besorgen –, ist aber nicht bekannt. Zumindest verändert sich der Pro-Kopf-Umsatz nicht auffällig.

Schweiz im Vorteil

Positiv für Dufry & Co.: Die Aussichten für die Reisebranche sind weit über die kommenden Wochen hinaus gut. Auch wenn in einzelnen Heimatländern der internationalen Gäste eine Rezession vor der Tür steht und die Preise explodiert sind, dürfte die aufgestaute Nachfrage die Negativ­effekte übertreffen.

Und selbst wenn die Wirtschaftsschwäche die Erholung in die Länge zieht, am generellen Wachstumstrend ändert sich nichts. Vorteilhaft für die Schweiz ist zudem, dass sie mit ihrer vergleichsweise geringen Inflationsrate trotz Frankenaufwertung als Zielland nicht an Attraktivität verliert. Das kommt dann auch den Engelbergern zugute.

