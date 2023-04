Die verheerenden Erdbeben, die im Februar über 50’000 Menschen in der Türkei (und mindestens 7000 im Norden Syriens) das Leben gekostet haben, legen vor den potenziell epochemachenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 14. Mai tiefgreifende Probleme offen. Spätestens jetzt ist klar, dass die Türkei mehr braucht als einen Regierungswechsel: Sie braucht einen grundlegenden Umbau von Politik und Wirtschaft. Die enorm mächtige Baulobby muss in die Schranken gewiesen und die angeschlagene Demokratie des Landes wiederbelebt werden.

Die Erdbeben waren Naturkatastrophen; die Verheerungen, die sie angerichtet haben, sind aber die Folge der Korruption, die sich aus der Baubranche in viele Bereiche der Gesellschaft hineingefressen hat. Der starke Mann der Türkei, Präsident Recep Tayyip Erdogan, hat zwar zugegeben, dass die Behörden nicht auf eine solche Katastrophe vorbereitet waren. Für die hohe Zahl der Todesopfer macht er trotzdem die Natur verantwortlich. Nun will er die Menschen in der Türkei glauben machen, alles sei unter Kontrolle und der Wiederaufbau nach der Katastrophe könne getrost in seine Hände gelegt werden.

Dabei sollte man jedoch nicht vergessen, dass die vielen Toten (rund 18’000) beim letzten grossen Erdbeben (7,6 auf der Richterskala) in der Türkei im Jahr 1999 nahe der Stadt Izmit zurecht auf Pfusch am Bau und schlechte Stadtplanung zurückgeführt wurden. Als Reaktion auf die Katastrophe hatte die Regierung damals eine moderne Bauordnung und neue Bauvorschriften erlassen, die neue Bauvorhaben in den am stärksten gefährdeten Gebieten verhindern sollten.

Korruption durch die Baubranche

Warum also haben die jüngsten Erdbeben über 18’000 Gebäude zerstört und weitere 280’000 stark beschädigt? Die kurze Antwort lautet, dass die Bauvorschriften oft nicht eingehalten wurden. Viele der nun zerstörten Gebäude wurden nach 1999 errichtet, waren aber aufgrund schwacher Fundamente, für die nicht die vorgeschriebenen Betonmengen verwendet wurden, trotzdem nicht sicher, weil die Kommunalbehörden und Aufsichtsbeamten den Entwicklungsgesellschaften freie Hand liessen.

«Selbst wenn das Oppositionsbündnis die Wahl gewinnen sollte, würde ein blosser Regierungswechsel die Probleme der Türkei nicht lösen.»

Korruption ist nur eine Facette des Aufstiegs der türkischen Baulobby in den letzten zwanzig Jahren. Die Baubranche steht inzwischen für über 40% aller Anlageinvestitionen und ihr politischer Einfluss ist noch grösser als diese Zahlen vermuten lassen. Baufirmen gehören zu den wichtigsten Spendern aller grossen politischen Parteien und unterhalten unangemessen enge Beziehungen zu sämtlichen Stadtregierungen unabhängig von der parteipolitischen Zugehörigkeit.

Auch in vielen anderen Ländern ist Korruption durch die Baubranche ein grosses Problem, in der Türkei richtet dieses Problem jedoch mehr Schaden an als anderswo. Die Branche ist im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft nicht nur unverhältnismässig gross, sie profitiert zudem davon, dass die demokratischen Institutionen nach zwei Jahrzehnten unter Erdogans autokratischer Herrschaft stark geschwächt sind.

Unterwürfige Presse

Die bizarre «Bauamnestie» der Regierung Erdogan von 2018 illustriert die Macht der Baulobby. Dank der Amnestie konnten Hauseigentümer ganz einfach eine Strafsteuer zahlen, statt Gebäude, die nicht den Bauvorschriften entsprechen, abreissen oder umbauen zu müssen, und das selbst bei Neubauten auf Bruchlinien und in Feuchtgebieten, Talkesseln und anderen besonders gefährdeten Gebieten.

In den zehn Provinzen, in denen die jüngsten Erdbeben die grössten Zerstörungen angerichtet haben, hatten unglaubliche 294’000 Gebäude eine solche Amnestie erhalten. Obwohl sich die tödliche Wirkung dieser Amnestie noch nicht definitiv belegen lässt, dürften viele dieser Gebäude zu denen gehören, die eingestürzt sind und ihre Bewohner getötet haben. Mit der türkischen «Erdbebensteuer» von 1999, die 2021 durch einen Präsidialerlass nochmals erhöht worden war, sollten Massnahmen finanziert werden, die Gebäude gegen seismische Störungen widerstandsfähiger machen. Aber niemand weiss genau, wohin diese Mittel geflossen sind.

Angesichts der vielen Todesopfer und von Hunderttausenden Menschen, die ihre Wohnung verloren haben, wäre zu erwarten, dass sich die türkischen Wähler am 14. Mai in Massen von der bisherigen Regierung abwenden. Bisher deutet jedoch wenig darauf hin, dass die Medien und die Zivilgesellschaft die Politik auf nationaler und kommunaler Ebene zur Verantwortung ziehen wollen. Anders als 1999, als die meisten Medien die durch das Erdbeben verursachten Schäden auf Regierungsversagen zurückführten, bezeichnen heute so gut wie alle türkischen Medien die Katastrophe als «höhere Gewalt», an der Erdogan und seine Regierung keine Schuld tragen.

Zunehmende Repression

Angesichts der Tatsache, dass Erdogan inzwischen die gesamte türkische Medienlandschaft einschliesslich der wichtigsten Fernsehsender und Zeitungen direkt kontrolliert, ist das keine besondere Überraschung. Offener Dissens wird immer gefährlicher: Regelmässig werden Journalisten für kritische Berichte zu Haftstrafen verurteilt und auch Websites und soziale Medien wurden bereits verboten, weil sie Erdogan hinterfragt haben.

Diese zunehmende Repression hatte im Februar unbeabsichtigte Folgen. Vier Monate zuvor, im Oktober 2022, hatte das Parlament ein «Zensurgesetz» verabschiedet, das die Zensur im Internet stark ausweitete. Auf der Grundlage dieses Gesetzes blockierte die Regierung unmittelbar nach den Erdbeben den Zugang zu vielen sozialen Medien und behinderte damit ungewollt die Rettungsarbeiten.

Diese unglaublich effiziente Kontrolle der Medien – und die so erzeugte Polarisierung – machen es der Opposition fast unmöglich, die Wähler mit ihren Botschaften zu erreichen, besonders, wenn sie versucht, die weitverbreitete Korruption und die Inkompetenz der Regierung anzuprangern.

Wechselstimmung

Aber selbst, wenn das Oppositionsbündnis die Wahl gewinnen sollte, würde ein blosser Regierungswechsel die Probleme der Türkei nicht lösen. Die Institutionen des Landes müssen erneuert werden, und dieser Prozess ist nur möglich, wenn gleichzeitig auch die Baulobby beschnitten wird.

Aber egal, wie gering die Chancen auf einen tiefgreifenden Wandel auch scheinen mögen, Erdogans Kontrolle über die Medien und die staatlichen Institutionen ist trotzdem kein Garant für seine Wiederwahl. Der Wunsch nach Veränderungen ist bei den Wählern deutlich spürbar, auch wenn er von den Medien kaum abgebildet wird. Dafür merkt man ihn zum Beispiel in den Fussballstadien des Landes. Bei einem Spiel zwischen zwei der beliebtesten Clubs des Landes sangen Tausende Fans «Zwanzig Jahre Lügen und Betrug, Zeit zum Rücktritt.»

Natürlich wurde dieser Vorfall in den türkischen Medien heruntergespielt und erdogantreue Funktionäre und Journalisten versuchen, derartige Unmutsäusserungen als Terrorismus zu verunglimpfen. Die Clubs wurden mit Geldstrafen belegt und viele der Fans dürfen ihre Auswärtsspiele nicht mehr besuchen. Die Wechselstimmung aber wird dadurch nicht beseitigt und könnte sich womöglich an den Wahlurnen Bahn brechen.

Rufe nach politischen Veränderungen kommen manchmal aus unerwarteten Ecken und geben dann Millionen Menschen neue Hoffnung. Für einen echten Wandel ist das wichtiger als jeder Regierungswechsel. Um die türkische Demokratie zu erneuern, muss die Türkei Erdogan loswerden, die Baulobby bekämpfen und dann damit beginnen, bei den Medien angefangen, die wichtigsten demokratischen Institutionen wieder aufzubauen.

