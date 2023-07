500 Tage Krieg – Der Wiederaufbau der Ukraine nimmt Gestalt an Private Investoren und grosse Finanzmarktplayer sollen das Gros der benötigten Mittel stemmen. Susanne Toren Mara Bernath

Um die massive Zerstörung grosser Teile der ukrainischen Volkswirtschaft zu beheben, wird es künftig mehr als nur Handarbeit benötigen. Und ausländische Investoren stehen auch schon in den Startlöchern. Bild: Sergey Dolzhenko/EPA via Keystone

Der Wiederaufbau der Ukraine nimmt allmählich Gestalt an. Hier und da beginnt er schon vor Ort durch die Ukrainer. So werden etwa Wohnbauten notdürftig instand gesetzt, die Gesundheitsversorgung wiederhergestellt und die zerstörte Verkehrs- und Energieversorgung aufgebaut, um die vom Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Gebiete aufs Neue bewohnbar zu machen.