Der Derivatus – Derivate für Pensionskassen – Einkauf oder Eigenbau Pensionskassen kaufen Kapitalschutzprodukte oder konstruieren einen Absicherungsmechanismus mit Put-Optionen.

Der Derivatus sinniert über Interessantes, Auffälliges und Kurioses aus der Welt der Derivate und der strukturierten Produkte, auch mit Ratschlägen für Anleger. Illustration: Marco Tancredi

Make or Buy – eigenhändig konstruieren oder fixfertig einkaufen? Diese Frage stellt sich Pensionskassen, wenn sie die Beitragszahlungen und den laufenden Anlageertrag auf die Auszahlung der Renten abstimmen, oder wenn sie im Portfolio das Risiko beschränken wollen. Eine punktuelle Absicherung gehöre zur Strategie der Pensionskasse Manor, sagte ihr Geschäftsführer Martin Roth am FuW-Forum Strukturierte Produkte im November 2019.

Derzeit sei das Portfolio zu 50% gegen fallende Aktienkurse geschützt, sagte Roth damals, diese Absicherung laufe in zwei Monaten aus. Dann müsse entschieden werden, ob für eine Verlängerung erneut Put-Optionen gekauft werden sollen. Die Manor-Pensionskasse verwende keine strukturierten Produkte, denn mit ihrem grossen Anlagevermögen sei es sinnvoller, direkt mit Emittenten ausserbörsliche Derivate auszuhandeln. Make, not Buy, lautet also das Motto der Manor-PK.

Der Make-or-Buy-Entscheid sei für Pensionskassen ein wichtiger Faktor im Asset Management, schreibt Serge Nussbaumer, Chefredaktor des Fachmagazins «Payoff», im Handbuch «Strukturierte Produkte und Derivate für Pensionskassen», herausgegeben von der Swiss Structured Products

Association SSPA.

Oft haben Pensionskassen die Möglichkeit, die Optionalität in einer Struktur einzeln einzukaufen, wie Nussbaumer erklärt – will heissen, die Vorsorgewerke können in Call- oder Put-Optionen eine Kauf- oder Verkaufsposition eingehen (Long oder Short), um damit ein gewünschtes Zahlungsprofil zu konstruieren. So wie die Manor-PK.

Doch oftmals sei dies kostentechnisch nicht sinnvoll und im Portfoliomanagement komplex, schreibt Nussbaumer. Es sei meist effizienter, wenn ein Emittent als Spezialist die Absicherung von Markt- und Fremdwährungsrisiken aktiv übernehme.

Eine ähnliche Rolle, zwar nicht als Emittent, aber als Spezialist, übernimmt der Zürcher Finanzprofessor Thorsten Hens. «Bei einer grossen Pensionskasse, der Sammelstiftung Vita, haben wir vor der Coronakrise zur Absicherung ein Tail-Hedge-Programm implementiert», sagte er im Interview in der FuW-Sonderbeilage Strukturierte Produkte im Januar. Das laufe ganz gut, sei aber aufwendig, weil man Put-Optionen jeweils vor dem Ende der Laufzeit rollieren müsse. Hens: «Das würde ich keinem Privatanleger empfehlen.» Das gilt vermutlich auch für viele Pensionskassen, die kein eigenes Team von Anlagespezialisten haben. Buy, not Make.

Mit Blick auf das Risiko ein Vorteil sei auch die «dynamische Strukturierung», schreibt der Basler Finanzprofessor Heinz Zimmermann im SSPA-Handbuch. Dabei geht es um die Anlageklassen und Vermögenswerte im Portfolio der Pensionskasse, die gemäss dem Risikobudget gewichtet sein müssen. Entsprechende Quoten könnten mit einem risikokontrollierten Ansatz eingehalten werden. Dazu könnten Pensionskassen ein regelgebundenes Vorgehen einführen, das keinen grossen Aufwand mit sich bringe. Auch da lautet die Frage: Make or Buy?

