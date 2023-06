Detailhandelsumsatz Schweiz – Detailhandel erzielt höheren Umsatz Im vergangenen Monat hat sich der Schweizer Detailhandel im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Die Teuerung hinterlässt jedoch ihre Spuren.

Im Vergleich zum April hat der Umsatz gemäss BFS saisonbereinigt derweil um 2,3% zugenommen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Detailhandel hat im Mai 2023 mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Unter Berücksichtigung von wichtigen Aspekten wie der Teuerung gingen die Verkäufe allerdings zurück.



Konkret verzeichneten die Schweizer Detailhändler im Mai 2023 einen nominalen Umsatzanstieg von 0,9% gegenüber dem Vorjahr (Wert bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte). Real - also zusätzlich unter Berücksichtigung von Faktoren wie der Inflation - sanken die Verkäufe von Coop, Migros und Co. im Mai im Jahresvergleich hingegen um 1,1%, wie am Freitag aus provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) zu entnehmen war.

Eine grosse Rolle spielen beim Detailhandel die Tankstellen. Rechnet man den dort erzielten Umsatz heraus, so verzeichneten die Händler im Mai 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat ein Wachstum des nominalen Umsatzes von 1,7% (bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte; real -0,5%).



Der entsprechende Handel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren verbuchte eine Zunahme des nominalen Umsatzes von 3,9% (real -0,3%), während der Nicht-Nahrungsmittelsektor ein nominales Minus von 0,3% registrierte (real -1,4%).

Plus im Vergleich zum April

Im Vergleich zum April nahmen die Umsätze gemäss BFS saisonbereinigt derweil um 2,3% zu. Real betrug das Plus hier immer noch 2,1%. Ohne Tankstellen verbuchte der Detailhandel gegenüber dem April ein nominales, saisonbereinigtes Umsatzwachstum von 2,6% (real +2,4%).



Die Detailhandelsumsatzstatistik des Bundesamts für Statistik basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Sie ist eine Monatserhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu den monatlichen Umsatzahlen befragt werden.

AWP

