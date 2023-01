Konjunkturdaten – Detailhandel in Eurozone verbucht Umsatzplus Europas Detailhändler haben wegen der stark steigenden Preise einen unerwartet hohen Umsatz erzielt.

Der Detailhandelsumsatz in Deutschland überragt das Ergebnis des Rekordjahres 2021. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Trotz der hohen Inflation haben Europas Detailhändler im November ihren Umsatz unerwartet stark gesteigert. Zum Start ins wichtige Weihnachtsgeschäft kletterten die Erlöse um 0,8%, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Fachleute hatte nur mit einem Plus von 0,5% gerechnet, nach einem Umsatzminus von revidiert 1,5% im Oktober. Das Geschäft mit Lebensmitteln, Getränken und Tabak verlor von Oktober auf November 0,9%, während Nicht-Nahrungsmittel (ohne Motorenkraftstoffe) um 1,6% zulegten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die Umsätze im November um 2,8% zurück und damit nicht ganz so stark wie befürchtet. Binnen Jahresfrist sanken die Erlöse im Online- und Versandhandel spürbar um 6,8%.

Die deutschen Detailhändler erzielten im vergangenen Jahr dank Preiserhöhungen einen Umsatzrekord. Die Einnahmen übertrafen das Ergebnis des alten Rekordjahres 2021 um 8,2%, wie das Statistische Bundesamt zu seiner vorläufigen Schätzung bekanntgab. Inflationsbereinigt (real) sank der Umsatz hingegen um 0,3%. «Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt die hohen Preissteigerungen im Detailhandel wider», erklärten die Statistiker.

REUTERS

