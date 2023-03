Konjunktur Schweiz – Detailhandel mit Umsatzplus Im vergangenen Monat hat der Schweizer Detailhandel trotz Inflation zugelegt.

Auch unter Berücksichtigung der Teuerung sind die Verkäufe im Detailhandel im Februar im Jahresvergleich gestiegen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Der Schweizer Detailhandel hat im Februar 2023 mehr umgesetzt. Auch unter Berücksichtigung der Inflation ergab sich ein Plus.



Im Februar 2023 verzeichneten die Schweizer Detailhändler konkret einen nominalen Umsatzanstieg von 3,4% gegenüber dem Vorjahr. Gegenüber dem Januar haben sie gemäss den provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) saisonbereinigt nominal um 1,8% angezogen.



Auch unter Berücksichtigung der Teuerung stiegen die Verkäufe der Detailhändler im Februar im Jahresvergleich real um 0,3% an, wie das BFS am Freitag mitteilte.



Der Detailhandel ohne die vom volatilen Benzinpreis beeinflussten Tankstellen verbuchte im Februar bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte eine Zunahme des nominalen Umsatzes von 3,4% zum Vorjahr. Real ergab sich auch hier ein leichtes Plus von 0,2%. Im Nicht-Nahrungsmittelsektor erhöhten sich die Umsätze real um 2,5%.

