Konjunktur Eurozone – Detailhandelsumsatz im Euroraum stagniert Der Umsatz bleibt zum Vormonat unverändert. Befragte Experten hatten hingegen mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Das Geschäft mit Nahrungsmittel sinkt von März auf April um 0,5%. Bild: Angel Garcia/Bloomberg

Die Umsätze der Einzelhändler im Euro-Raum haben im April stagniert. Die Erlöse blieben zum Vormonat unverändert, wie das Europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Fachleute hatten mit einem Plus von 0,2% gerechnet, nach revidiert minus 0,4% im März. Zunächst war ein preis- und saisonbereinigter Rückgang um 1,2% gemeldet worden. Das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak schrumpfte von März auf April um 0,5%. Die Erlöse ausserhalb des Nahrungsmittelsektors stiegen hingegen um 0,5%. Der Umsatz im Versand- und Interneteinzelhandel legte dabei sogar um 2,7% zu. Bei Kraftstoffen ergab sich an den Tankstellen hingegen ein kräftiges Minus von 2,3%.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die April-Umsätze des Einzelhandels in der Euro-Zone um 2,6% zurück. Experten hatten ein Minus von 3,0% erwartet. Binnen Jahresfrist sanken die Erlöse im Bereich Nahrungsmittel, Getränke und Tabak besonders deutlich – und zwar um 4,4%.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.