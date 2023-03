Aktie im Blickpunkt – Deutsche Bank auf Talfahrt Die Aktien der deutschen Grossbank verlieren am Freitag rund 14%. Die Turbulenzen im Bankensektor und der Inflationsdruck setzen den Titeln zu. Lea Schüpfer

Der Hauptsitz der Deutschen Bank in Frankfurt. Die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor machen sich auch in Deutschland bemerkbar. Bild: Alex Kraus/Bloomberg

Die anhaltenden Sorgen um das globale Bankensystem setzen der Deutschen Bank zu. Die Titel brechen am Freitag bis zum Mittag knapp 14% ein, nachdem der Kurs in den vergangenen zwei Wochen bereits rund 25% gesunken ist. Die Sorge vor Inflation und steigenden Zinsen belastet nicht nur die Deutsche Bank, sondern das gesamte europäische Bankensegment. Auch die Aktien der Commerzbank verlieren am Freitag im Dax mehr als 5%. Sie haben in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls fast 25% ihres Werts eingebüsst.