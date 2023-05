Konjunktur Deutschland – Deutsche Wirtschaft steckt in der Rezession Die deutsche Wirtschaft ist wegen der immer noch hohen Inflation sowie der geringen Konsumausgaben in eine Rezession gerutscht.

Die deutsche Wirtschaft ist wegen sinkender Konsumausgaben der inflationsgeplagten Verbraucher in eine Rezession abgerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte von Januar bis März um 0,3% zum Vorquartal und damit das zweite Vierteljahr in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Es revidierte damit seine ursprüngliche Schätzung von Ende April, die noch eine Stagnation ergeben hatte. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge wird von einer Rezession gesprochen. Im vierten Quartal 2022 war die Wirtschaftsleistung um 0,5% gesunken.

«Das häufig verwendete Kriterium für eine technische Rezession ist erfüllt», kommentierte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer die Entwicklung. «Die massiv gestiegenen Energiepreise haben im Winterhalbjahr ihren Tribut gefordert.» Eine grundlegende Besserung sei nicht in Sicht, wie der Rückgang des Ifo-Geschäftsklimabarometers signalisiere.

Ausgebremst wurde die Konjunktur vom schrumpfenden privaten Konsum. Dieser sank im ersten Quartal um 1,2%. Ein Grund dafür dürften die Kaufkraftverluste der Verbraucher infolge der hohen Inflation sein. «Die Kaufzurückhaltung der privaten Haushalte zeigte sich in verschiedenen Bereichen» so die Statistiker. «Sowohl für Nahrungsmittel und Getränke als auch für Bekleidung und Schuhe sowie für Einrichtungsgegenstände gaben die privaten Haushalte weniger aus als im Vorquartal.» Daneben wurden weniger neue Pkw gekauft, was auch mit dem Wegfall der Prämien für Plug-in-Hybride und der Reduzierung der Prämien für Elektrofahrzeuge zum Jahresbeginn zu tun haben dürfte.

Kein starker Aufschwung in Sicht

Auch der Staatskonsum gab nach, und zwar um 4,9%. Positive Impulse kamen dagegen von den Investitionen, die um 3,9% wuchsen. Hier legten insbesondere die Bauinvestitionen zu, weil wegen des milden Winters weitgehend durchgearbeitet werden konnte. Auch der Aussenhandel stützte die Konjunktur, da 0,9% mehr Waren und Dienstleistungen exportiert wurden. Die Importe schrumpften dagegen um 0,9%.

Ein kräftiger Aufschwung ist vorerst nicht in Sicht. Die Bundesbank rechnet im Frühjahr zumindest mit einem leichten Wachstum. «Im zweiten Quartal 2023 dürfte die Wirtschaftsleistung wieder leicht ansteigen», heisst es im aktuellen Monatsbericht. Nachlassende Lieferengpässe, hohe Auftragspolster und die gesunkenen Energiepreise sollten dann für eine Erholung in der Industrie sorgen. «Dies dürfte auch die Exporte stützen, zumal die globale Konjunktur wieder etwas Tritt gefasst hat», erwartet die Bundesbank.

Die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr mit einem BIP-Wachstum von 0,4%. 2024 soll es dann zu einem kräftigeren Anstieg von 1,6% reichen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte es ein Wachstum von 1,8% gegeben.

Ökonomen zur Rezession in der deutschen Wirtschaft

Jens-Oliver Niklasch, LBBW:

«Das kommt eigentlich nicht überraschend nach den sehr schwachen Zahlen im März, wenngleich das Ausmass der Revision schon erschreckend ist. Wir sind damit jetzt quasi amtlich in einer ausgeprägten Rezession. Die Frühindikatoren lassen erwarten, dass es im zweiten Quartal ähnlich schwach weitergeht. Im Grunde eine erwartbare Stabilisierungsrezession nach den Zinserhöhungen der EZB. Aber auch eine gute Gelegenheit, uns fiskalisch und wachstumspolitisch ehrlich zu machen. Man sollte jetzt in Deutschland auch wieder einmal über die mittelfristige Stärkung der Wachstumskräfte reden statt ständig über neue Belastungen für die Wirtschaft und fiskalische Wohltaten aus der Giesskanne.»

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank:

«Düster sieht es für das zweite Halbjahr aus. Dann sind die Nachholeffekte in der Industrie aufgezehrt und einen Ausgleich für den zu erwartenden fortgesetzt schwachen privaten Konsum und die angeschlagene Bauwirtschaft gibt es damit nicht mehr. Der Schrumpfkurs der deutschen Wirtschaft wird sich im zweiten Halbjahr vermutlich fortsetzen.»

Andreas Scheuerle, Dekabank:

«Es gab sie doch – die Winterrezession. Unter der Last der immensen Inflation ist der deutsche Konsument in die Knie gegangen und hat die gesamte Volkswirtschaft mit sich gerissen. Eine schnelle und deutliche Wende zum Besseren ist aber nicht in Sicht. Während die inflationären Belastungen langsam abklingen, wachsen diejenigen der restriktiven Geldpolitik. Das Gift der Inflation wird mit dem Gegengift hoher Zinsen bekämpft.»

Jörg Krämer, Commerzbank-Chefvolkswirt:

«Damit ist das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale in Folge zurückgegangen; das häufig verwendete Kriterium für eine technische Rezession ist erfüllt. Die massiv gestiegenen Energiepreise haben im Winterhalbjahr ihren Tribut gefordert. Leider ist eine grundlegende Besserung nicht in Sicht, weil nach dem gestrigen Rückgang des Ifo-Geschäftsklimas nun alle wichtigen Frühindikatoren im verarbeitenden Gewerbe sinken.»

