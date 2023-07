Konjunktur Deutschland – Deutsche Wirtschaft stoppt Rezession Die deutsche Wirtschaft hat im zweiten Quartal stagniert. Die Aussichten für die zweite Jahreshälfte sind allerdings alles andere als rosig.

Deutschland schneidet laut dem internationalen Währungsfonds im Vergleich mit anderen Industrienationen ausserordentlich schlecht ab. Bild: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Die Inflation in Deutschland ist ersten Daten aus den Bundesländern zufolge zu Beginn der zweiten Jahreshälfte leicht zurückgegangen. Im Juli sank die Teuerungsrate in vier der massgeblichen Bundesländer, während sie in den beiden anderen auf dem Niveau des Vormonats verharrte, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten der Statistischen Landesämter hervorgeht. In Nordrhein-Westfalen erhöhten sich die Verbraucherpreise nur noch um 5,8% zum Vorjahresmonat, nach 6,2% im Juni. In Baden-Württemberg (6,8%), Bayern (6,1%) und Sachsen (6,7%) liess der Preisdruck ebenfalls nach. In Brandenburg (6,7%) und Hessen (6,1%) blieb die Inflationsrate dagegen unverändert. Das Statistische Bundesamt will am Nachmittag eine bundesweite Schätzung auf Basis dieser sechs Länderdaten veröffentlichten. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte rechnen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 6,2%, nach 6,4% im Juni.

«Der Preisdruck geht auf breiter Front etwas schneller zurück als erwartet», sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, mit Blick auf die Entwicklung im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dort gab auch die sogenannte Kernrate – bei der die stark schwankenden Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden - nach. «Falls sich das auch in den Daten für die Euro-Zone insgesamt zeigen sollte, könnte daraus ein Argument für die EZB werden, ihre Zinsen nicht weiter zu erhöhen», sagte Schmieding.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Leitzins am Donnerstag bereits das neunte Mal in Folge auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2000 angehoben, um die Inflation in der Währungsunion wieder einzufangen. Auf ihren weiteren Kurs nach der Sommerpause wollten sich die Währungshüter aber nicht festlegen. «Was ich versichern kann, ist, dass wir nicht senken werden, das ist ein definitives Nein», sagte EZB-Chefin Christine Lagarde. «Es gibt die Möglichkeit einer Zinsanhebung oder einer Pause.» Die EZB will die Teuerungsrate wieder auf das von ihr angestrebte Ziel von zwei Prozent drücken.

REUTERS

