Ersatz für russisches Gas – Deutschland bekommt Flüssiggas aus Katar Der US-Energiekonzern ConocoPhillips und QatarEnergy haben eine Vereinbarung mit einer Laufzeit von fünfzehn Jahren zur Lieferung von LNG nach Deutschland unterzeichnet.

Das Gas soll an den geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel geliefert werden. Bild: Daniel Reinhardt/dpa/dpa-Bildfunk via Keystone

Deutschland erhält Flüssiggas (LNG) aus Katar: Ab 2026 sollen jährlich zwei Millionen Tonnen LNG nach Deutschland gebracht werden. Katar wolle zur Energiesicherheit in Deutschland beitragen, teilte der Chef von QatarEnergy, Saad al-Kaabi, am Dienstag mit. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck begrüsste die Vereinbarung. Er hatte sich bei einem Besuch im März in Katar direkt für LNG-Lieferungen eingesetzt. QatarEnergy zufolge wurde mit dem US-Energiekonzern ConocoPhillips ein langfristiger Vertrag zur Lieferung von Flüssiggas nach Deutschland unterzeichnet. Das Gas solle an den geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel geliefert werden. Mit deutschen Unternehmen liefen weitere Gespräche über LNG-Lieferungen. Die nun vereinbarte Menge entspricht knapp drei Prozent des durchschnittlichen Jahresverbrauchs an Gas in Deutschland.

Habeck betonte, er halte den auf 15 Jahre angelegten Liefervertrag für einen guten Zeitrahmen. «15 Jahre ist super», sagte der Minister. Es hätte auch längere Verträge geben können. Wegen der geplanten Klimaneutralität in Deutschland ab 2045 müssten die Mengen hinten heraus aber immer geringer werden. Spätestens ab 2040 müsse der Gasverbrauch sinken und andere Energieformen dominant werden. Zu konkreten Details des Deals wollte er sich nicht äussern. Es sollten die günstigsten Angebote auf dem Weltmarkt eingekauft werden. «Das schliesst Katar mit ein, ist aber auch nicht der einzige Anbieter auf dem Weltmarkt.»

LNG soll Gas aus Russland mit ersetzten

LNG spielt eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen Deutschlands, die ausfallenden Gasmengen aus Russland zu ersetzen. Unternehmen wie RWE und Uniper sondieren dazu ebenfalls Möglichkeiten in Katar. Zudem sind sie an dem Aufbau von LNG-Terminals in Norddeutschland beteiligt.

Deutschland sei der grösste Gasmarkt in Europa, erklärte QatarEnergy-Chef Saad al-Kaabi auf einer Pressekonferenz mit ConocoPhillips-Chef Ryan Lance. Das Gas aus Katar werde von einem Tochterunternehmen von ConocoPhillips erworben und per Schiff nach Deutschland transportiert. Katar hatte erst vor wenigen Tagen eine Vereinbarung mit dem chinesischen Konzern Sinopec über LNG-Lieferungen vereinbart. Dieser Vertrag hat eine Laufzeit von 27 Jahren.

REUTERS

