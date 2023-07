Schweizerische Nationalbank – Devisenreserven sinken im Juni Die Devisenreserven der SNB sind im April um um 9,34 Mrd. Fr. gesunken.

Bild: Peter Schneider/Keystone

Die Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind im Juni um 9,34 Mrd. Fr. (-1,3%) gesunken. Per Ende des Berichtsmonats lag der Wert bei 724,64 Mrd. Fr., nachdem es Ende Mai noch 733,98 Mrd. Fr. gewesen waren.

Der Gesamtbestand der Reserven (exkl. Gold) erreichte 736,88 Mrd. nach 747,19 Mrd. Fr. im Monat davor, wie die SNB am Freitag auf ihrer Internetseite mitteilte. Die Daten werden gemäss dem sogenannten Standard zur Verbreitung von Wirtschafts- und Finanzdaten (Special Data Dissemination Standard, SDDS) des Internationalen Währungsfonds (IWF) erstellt.



Nachfolgend die Entwicklung der Devisenreserven in den letzten zwölf Monaten (in Mrd Fr.):

Juni -9,34

Mai +1,09

April -10,12

März -27,06

Februar -15,22

Januar +1,46

Dezember -7,37

November -25,69

Oktober +10,77

September -53,23

August +9,66

Juli +0,70

Ob und allenfalls wie stark die SNB am Devisenmarkt interveniert hat, ist aus den Zahlen nicht genau herauszulesen. Oft ist die Entwicklung der wichtigsten ausländischen Währungen zum Franken ein Hauptgrund für die Veränderungen.



So ist der Euro im Juni laut SNB-Statistik auf 0.9767 Fr. gestiegen von 0.9715 Fr. Ende Mai (+0,5%). Der US-Dollar hat sich im gleichen Zeitraum auf 0.9011 Fr. von 0.9114 Fr. verbilligt (-1,1%). Dollar und Euro machen zusammen knapp 80% der Devisenreserven aus.

