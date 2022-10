Markt Talk – Diabetes - ein Thema für Investoren? Das Video von FuW-Markttechniker und Invest.ch-Chef Roland Vogt beschäftigt sich mit den jüngsten Trends an den Finanzmärkten. Roland Vogt

Obschon der Bedarf an Diabetes-Hilfen steigt, haben die Aktien der Zulieferer dieses Bereichs kräftig korrigiert. Im Video erfährst Du, welche Chancen ein Engagement in diesem Bereich bietet und was es dabei zu beachten gilt.

