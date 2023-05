Kaffee mit Niels Schäfer – «Diamanten sind grundsätzlich gar nicht selten» Niels Schäfer ist ein Dorn im Auge der Diamantenindustrie. Mit der Schmuckmarke Loev will er Labordiamanten im Schweizer Markt verbreiten. Simone Stern

Niels Schäfer öffnet an einem frischen Märzmorgen die Tür zum Pop-up Store von Loev an der Nüschelerstrasse, im Herzen von Zürich. «Hoi!», ruft der 37-jährige und verweist auf die Dringlichkeit, einen Kaffee an einer nahegelegenen Bar zu holen, bevor das Gespräch losgehen kann. Schäfer bestellt einen Flat White und lädt dann zurück in den temporären Laden von Loev ein, der ersten Schweizer Schmuckmarke, die ausschliesslich Lab-Grown Diamonds – im Labor hergestellte Diamanten – verwendet.

«Die Diamantenindustrie ist sehr traditionell – damit möchten wir brechen», sagt der schweizerisch-dänische Doppelbürger. Das sechsköpfige Loev-Team trifft Entscheide, um Industrienormen in Frage zu stellen. «Deswegen haben wir extra nicht mit Verlobungsringen angefangen, weil wir diesen Traditionen nicht folgen möchten», sagt Schäfer.

Die Diamantenindustrie habe mit dem Geschäft der Verlobung eine «unglaubliche Marketingleistung» gezeigt, so Schäfer. Daran hält sie, besonders in den USA, bis heute fest. «Unsere Freiheit als Underdog ist, dass wir das Narrativ verändern können.»

Die Tradition, dass ein Mann einen (möglichst grossen, teuren) Ring für eine Frau kauft, um seine Liebe zu symbolisieren, findet Schäfer altbacken. Daraus ist auch der Markenname Loev entstanden: «Er steht für Love everyone.»

Diamanten – und Schmuck überhaupt – müssen nicht von einem Mann für eine Frau gekauft werden, davon ist Schäfers Team überzeugt. Die Schmuckstücke sollten alle ansprechen, sie seien unisex: Für Männer, für Frauen und vor allem auch für diejenigen, die sich selbst Schmuck kaufen – um ihn selbst zu tragen oder zu verschenken.

Loev bietet Verlobungsringe an, die um 13’000 Fr. kosten. Nicht günstig, doch für die Grösse des Diamanten unter dem Preis eines äquivalenten Rings aus Minendiamanten. Andere Loev-Schmuckstücke – Ohrringe, Armbänder – kosten zwischen 1000 und 7000 Fr., je nachdem, wie viele Diamanten und Gold in der Herstellung verwendet wurden.

Die Produktionsstätten der Schmuckstücke sind entweder in Pforzheim, Süddeutschland oder in Norditalien. Die Labordiamanten werden in den USA oder in Indien hergestellt. «In der Qualität, in der wir sie wollen, gibt es sie in Europa noch nicht», sagt Schäfer.

Dabei arbeite Loev ausschliesslich mit Labordiamantenproduzenten, die erneuerbare Energie verwendeten. «Das ist der einzige Kritikpunkt an der Lab-Grown-Industrie punkto Nachhaltigkeit – dass die Produktion sehr energieintensiv ist», gibt Schäfer zu. Abgesehen davon meint er, dass Labordiamanten mit natürlichen Diamanten mithalten können, «physikalisch sind sie identisch. Beide bestehen aus Kohlenstoff.»

Schäfer kam erstmals vor drei Jahren mit Labordiamanten in Kontakt, als er bei einem Projekt als Berater in Kommunikation und Markenstrategie in Kontakt mit einen «Lab-Grower» aus den USA kam. «Ich war sofort fasziniert vom Potenzial, das der Labordiamant hat. Es trifft zu 100% den Zeitgeist.»

Dass Loev eine junge Marke ist, nutzt er zum Vorteil für sein Storytelling. «Grosse Juweliere können die Geschichte von Mined- und Lab-Grown-Diamanten nur schwer parallel erzählen. Schliesslich ist es nicht einfach, die völlig unterschiedlichen Preise zu rechtfertigen.»

Dass die Kundschaft, die Labordiamanten kauft, sich auch für Diamanten ethischer Herkunft interessiert, nimmt er als spannenden Wettbewerb wahr. «Wenn man genau weiss, woher ein Diamant kommt und wo er hergestellt worden ist, das ist die Zukunft.» Doch die Bezeichnung «konfliktfreie Diamanten» sei oft irreführend. Wenn zum Beispiel ein Konflikt nicht international als solcher anerkannt werde, könne ein Diamant trotz Bürgerkrieg als konfliktfrei gelten. Ausserdem könne nicht gesagt werden, dass Diamanten aus spezifischen Ländern allesamt gut oder schlecht seien. «Das kommt auf die spezifische Herkunft an.»

Schäfer ist überzeugt, dass der Labordiamant ein starker Treiber sein kann, um die Missstände in der Industrie zu ändern. Auch die Schmuckmarke Pandora nutzt nur noch Labordiamanten. Der Schauspieler Leonardo DiCaprio, der im Film «Blood Diamond», der von Konfliktdiamanten handelt, die Hauptrolle spielt, investiert ebenfalls in ein Labor, das Diamanten nachhaltig herstellt.

Gemäss Industriestandard lässt Schäfer alle Loev-Steine durch das International Gemological Institute (IGI) zertifizieren. Abgesehen davon sei bei Loev alles anders. «Wir wollen uns schneller und modischer bewegen, sind vertikal integriert. In vier Wochen soll eine Idee zum Prototyp materialisiert werden.» Derzeit steht das Angebot im Pop-up Store im Jelmoli an der Zürcher Bahnhofstrasse.



Simone Stern schreibt seit Sommer 2022 für «Finanz und Wirtschaft» mit Schwerpunkten Luxus, Konsum und Finanzplatz. Ihren journalistischen Einstieg fand sie als Moderatorin bei BlickTV, danach war sie bei Bloomberg als Breaking-News-Reporterin tätig. Mehr Infos @simietoile

