US-Aktienmarkt – Die 11’000-Mrd.-$-Frage Die grössten US-Titel werden nun als «die glorreichen sieben» bezeichnet. Sie treiben die Rally. Aber es sind alles teure Wachstumsaktien. Alexander Trentin

Das Unternehmen von Apple-CEO Tim Cook hat zeitweise einen Börsenwert von über 3000 Mrd. $ erreicht. Bild: Joe Pugliese/EPA/Apple Handout

Anleger hatten Glück, wenn sie dieses Jahr auf die sogenannten Magnificent Seven – die glorreichen sieben – gesetzt haben. Das sind die sieben US-Aktien mit dem derzeit höchsten Börsenwert: Apple, Microsoft, die Google-Mutter Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla und die Facebook-Holding Meta. Diese Tech-Titel haben dieses Jahr stark zugelegt. Und so die Rally an der amerikanischen Börse zu einem grossen Teil getrieben. Aber die hohe Konzentration weckt Sorgen, dass die Hausse nicht breit genug aufgestellt ist.