Interview On-CEO Martin Hoffmann – «Die 24 $ finde ich noch immer fair» Martin Hoffmann, Co-CEO und Finanzchef der Schuhmarke On, über die Folgen des Börsengangs, die Preispolitik und die Qualität der Sportartikel. Ivo Ruch

In Zürichs Westen ist das rasante Wachstum von On sichtbar. Der neue Hauptsitz des 2010 gegründeten Unternehmens breitet sich in einem Hochhaus über mehrere Etagen aus. Verschiedene Arbeitszonen, alle ausgewählt designt, prägen die Bürolandschaft. Unter den fünf führenden Köpfen ist Martin Hoffmann der Zahlenmensch. Er sieht viel Potenzial bei Wachstum und Effizienz. Das Thema Vergütung, das in den letzten Monaten für Aufregung sorgte, dürfte aus seiner Sicht an Bedeutung verlieren.