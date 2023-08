In keinem Bergwerk dieser Welt werden mehr Metalle der seltenen Erden abgebaut wie in der Bayan-Obo-Mine im autonomen Gebiet der inneren Mongolei in der Volksrepublik China. Im Tagebau arbeiten bis zu 6000 Menschen in maximal 1000 Metern Tiefe.

Bild: Wu Changqing/VCG via Getty Images