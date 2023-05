Demografie und Wechselkurse – Die Alterung trifft auch Devisenmärkte Je reifer eine Volkswirtschaft, desto mehr steht ihre Währung unter Abwertungsdruck. Susanne Toren

Jüngere Gesellschaften werden immer seltener. Anders als Japan, die EU und China gehören die USA hierzu. Dies sollte die US-Leitwährung auf die nächsten Jahrzehnte festigen. Illustration: Marco Tancredi

Mehr als 40% Senioren in der Bevölkerung? Das ist für Experten in manchen Ländern ein realistisches Szenario. Die Vereinten Nationen (Uno) schätzen, dass es 2050 über 2 Mrd. mehr und damit mehr als doppelt so viele Menschen wie heute gibt, die älter sind als 65 Jahre. Italien ist das «Altersheim Europas» und global die Nummer drei mit einem Bevölkerungsanteil von rund 24% von Menschen, die über 65 Jahre alt sind.