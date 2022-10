FuW Forum – Die Angst vor dem Strommangel ebbt ab Am «Future of Industries»-Forum gab es von der Energiekrise bis zu Quantencomputern reichlich Gesprächsstoff. Sylviane Chassot

Die Pandemie, Lieferkettenprobleme, Energiekrise, Inflation, geopolitische Spannungen – kaum scheint ein Problem einigermassen unter Kontrolle, kommt an einem anderen Ort das nächste. Die gut einhundert Teilnehmer, die sich am Mittwoch an der «Future of Industries»-Konferenz am Zürichsee getroffen haben, liessen sich bei den Diskussionen daher nicht lange bitten. Wer vor Ort war, war gekommen, um von den anderen Industrievertretern zu lernen.