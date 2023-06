Erstmals in der Geschichte der USA steht ein früherer Präsident vor Gericht. Die Amerikaner – und der Rest der Welt – sollten sich daran gewöhnen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ein amerikanischer Präsident oder Ex-Präsident in juristische Bedrängnis geraten würde.

Immerhin wurde Präsident Bill Clinton 1999 wegen Missachtung des Gerichts verurteilt, wobei er im Grund der Justizbehinderung und Falschaussage vor Gericht schuldig war und nur knapp einer Anklage wegen Meineid entging. Clintons Vorgänger George H.W. Bush und Ronald Reagan waren in illegale Machenschaften verwickelt, bei denen im Austausch für Geiseln Waffen an den Iran geliefert wurden, auch wenn keiner von beiden angeklagt wurde.

Richard Nixon wäre nach seinem Rücktritt fast sicher wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Watergate-Affäre und Bestechung angeklagt worden, hätte Gerald Ford ihn nicht begnadigt. Manche sind der Ansicht, dass George W. Bush oder seine Untergebenen für Verbrechen im Rahmen ihres «Kriegs gegen den Terror» hätten angeklagt werden müssen.

Präsidenten als Parteichefs

Dennoch ist die Idee, dass auch ein Präsident strafrechtlich belangt werden kann, erst ein paar Jahrzehnte alt. Die Gründer der USA hatten nicht erwartet, dass sich die Exekutive selbst kontrolliert, und legten die Macht, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, in die Hände des Kongresses. Allerdings hat sich die Logik der Amtsenthebung seitdem in drei Aspekten verändert.

«Das Räderwerk des Rechtsstaats und politische Wahlen passen schlecht zusammen.»

Erstens hat die Entstehung des Parteiensystems dazu geführt, dass Präsidenten heute de facto Chef ihrer jeweiligen Partei sind. Zweitens hat das Präsidentenamt im Laufe des 20. Jahrhunderts enorm an Macht gewonnen, sodass inzwischen die Gefahr besteht, dass ein Präsident seine administrativen Befugnisse nutzt, um politische Abweichler und Gegner in der eigenen Partei zu verfolgen. Drittens hat sich die Exekutive stark bürokratisiert und professionalisiert. Dadurch können sich inzwischen viele vorstellen, dass die Strafverfolgungsbehörden auf Bundesebene unabhängig vom Präsidenten und von seinem Umfeld agieren und Untersuchungen gegen sie einleiten oder ihrem Druck widerstehen könnten, politische Gegner zu verfolgen.

Diese Veränderungen haben allerdings neue Probleme geschaffen. Da der Präsident den Justizminister ernennt, können alle Entscheidungen der Strafverfolgungsorgane des Bundes letztlich ihm und seiner Partei zugeschrieben werden. Das heisst, dass jedes Strafverfahren gegen einen ehemaligen Präsidenten oder jemanden, der sich um das Präsidentenamt bewirbt (auf Trump trifft beides zu), weniger einem normalen Strafverfahren und eher einem politischen Kampf bzw. einer Art Stellvertreterkrieg ähnelt.

Es droht ein Zirkus

Präsident Joe Biden und sein Justizminister Merrick Garland haben sich daher alle Mühe gegeben, sich von den laufenden Ermittlungen gegen Donald Trump zu distanzieren. Trump und seine Verbündeten dagegen erinnern jeden daran, dass Biden Garland und Garland den Sonderermittler Jack Smith ernannt hat. Ausserdem weiss jeder, dass die Anklage den Demokraten politisch in die Karten spielt, sei sie auch noch so gut gemeint und gerechtfertigt.

Deshalb muss die Staatsanwaltschaft nicht nur beweisen, dass Trump Straftaten begangen hat, sondern auch, dass ihre Entscheidung, ihn anzuklagen, über jeden Zweifel erhaben ist. Um jeden Anflug von Skepsis aufseiten der Jury, des Richters oder der Öffentlichkeit zu besänftigen, werden die Staatsanwälte alles tun, um eine überzeugende Beweisführung zu liefern und den Verteidigern in Verfahrensfragen wann immer möglich entgegenzukommen. Das zeigt sich bereits in der aussergewöhnlich detaillierten Anklageschrift, die Sonderermittler Smith jüngst veröffentlicht hat. Zugunsten der Transparenz verzichtet er damit zum Teil auf das Überraschungsmoment, das Ankläger sonst so gerne in petto halten.

Während die Staatsanwaltschaft also versuchen wird, das Verfahren so ordentlich, fair und ruhig wie möglich zu führen, werden Trumps Anwälte alles tun, um es in einen Zirkus zu verwandeln, und jede Möglichkeit nutzen, um die Motive der Regierung in Frage zu stellen und, vor allem, die Sache in die Länge zu ziehen.

Kampagne aus der Gefängniszelle

Trump hat jedes Interesse daran, dass sich das Verfahren hinauszieht. Je länger es dauert, umso überzeugender können seine Anwälte argumentieren, dass es seine Chancen im Wahlkampf schmälert. Jeden Versuch der Staatsanwälte, die Sache zu beschleunigen, werden sie als Foulspiel denunzieren. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Trump vor Beginn der Vorwahlen der Republikanischen Partei oder sogar der Präsidentschaftswahl selbst verurteilt werden sollte, werden seine Anwälte argumentieren, er dürfe nicht gezwungen werden, seine Kampagne aus dem Gefängnis heraus zu führen, weil dies das Recht der Bürger verletze, den Präsidenten zu wählen, den sie wollen.

Der Sozialist Eugene Debs hatte sich 1920 zwar tatsächlich aus der Haft heraus für das Präsidentenamt beworben, gehörte aber keiner der beiden grossen Parteien an und hätte auch als freier Mann nicht gewonnen. Bei Trump stehen die Dinge anders.

Stellen wir uns einmal vor, Trump würde gewählt – kein unwahrscheinliches Ergebnis bei einem republikanischen Spitzenkandidaten, der gegen einen nicht sehr beliebten Amtsinhaber in seinem achten Lebensjahrzehnt antritt. Ein Strafverfahren gegen einen gewählten Präsidenten (ebenfalls ohne Präzedenzfall) könnte von den Gerichten blockiert werden, wenn sie befürchten, dass es den gewählten Präsidenten daran hindert, sich auf sein Amt vorzubereiten oder es auszuüben. Und was passiert, wenn er für schuldig befunden und verurteilt wird? Reicht man Trump den Atomkoffer dann durch die Gitterstäbe seiner Zelle?

Biden könnte Trump begnadigen

Sehr wahrscheinlich würden die Gerichte seine Strafe (oder das Verfahren, falls es noch nicht abgeschlossen ist) bis zum Ende seiner Amtszeit aussetzen. Dann hätte Trump nichts zu verlieren als die Aussicht, seinen Lebensabend in einer Gefängniszelle zu verbringen. Damit wäre faktisch garantiert, dass er seine zweite Amtszeit vor allem darauf verwenden würde, mit allen verfügbaren Mitteln zu verhindern, dass seine Strafe vollstreckt wird. Biden müsste überlegen, ob er Trump nicht besser begnadigt oder seine Strafe mildert, um eine Verfassungskrise abzuwenden. Und er würde wohl das geringere Übel einer zweiten Präsidentschaft Trumps in Kauf nehmen, in dem dieser «nur» das Präsidentenamt korrumpiert und das Land in den Ruin treibt.

Das Räderwerk des Rechtsstaats und politische Wahlen passen schlecht zusammen. Wenn Trumps Stern bei den Republikanern nicht verblasst, könnte dieser Prozess Trump am Ende helfen oder das Rechtssystem weiter beschädigen. Oder noch schlimmer: Diese Art des politischen Kampfes mit rechtlichen Mitteln könnte – lange nachdem Trump die Bühne verlassen hat – ein Standardinstrument der Politik bleiben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.