Die Anleger entwischen den Notenbanken. Dabei ist es jetzt besonders schwierig, die künftige Geldpolitik einzuschätzen. Erstens wegen der Risiken. Eine so schnelle Leitzinserhöhung wie seit März in den USA hat es seit vierzig Jahren nicht mehr gegeben. Die Auswirkungen auf Wirtschaft und Märkte sind kaum abzusehen, auch weil niemand weiss, wie schnell die straffere Geldpolitik diesmal wirkt. ­Zudem bauen die Notenbanken ihren ­­riesigen Bestand an Staatsanleihen ab, das hat es überhaupt noch nie gegeben.