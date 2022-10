Die persönlich bestimmte Regelung der Tätigkeit gegen ein Entgelt, das grundsätzlich individuell vertraglich vereinbart wird, ist als Bestandteil der persönlichen Freiheit ein vom Lebensalter unabhängiges Menschenrecht. Das korporatistisch kollektivierte Arbeitsrecht hat leider auch in der Schweiz die Teilverstaatlichung eines entscheidenden Lebensbereichs begünstigt, glücklicherweise noch weniger umfassend als in vielen Nachbarländern.

Wie ist es dazu gekommen, dass die Arbeit, als Grundlage des physischen Überlebens einer grossen Mehrheit von Menschen, so eng mit dem Staat verknüpft worden ist, dass auch die Grenze zwischen der Lebensarbeitszeit und dem sogenannten Ruhestand grundsätzlich durch einen kollektiven politischen Entscheid bestimmt wird?

Mentalität muss sich wandeln

Die Fabrikarbeit hat in Europa und auch in den USA in den vergangenen 200 Jahren das Leben und die Politik derart stark beeinflusst, dass man mit guten Gründen vom Industriezeitalter spricht. Dieses wird aber heute durch das elektronisch vernetzte Dienstleistungszeitalter abgelöst.

«Die Organisation unserer Arbeitswelt orientiert sich immer noch an den Verhältnissen des Fabrikzeitalters.»

Mentalitätsmässig sind wir allerdings noch weit von der Auffassung entfernt, die dem Dienstleistungs- und Informationszeitalter entspricht, in dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch sich wandelnde Knappheiten gegenseitig voneinander abhängig sind. Dies führt dazu, dass sie sich einvernehmlich flexibel vertraglich vernetzen, permanent weiterbilden und gegen Wechselfälle massgeschneidert versichern müssten. Die unternehmerische Fantasie, die es braucht, um die Lücken in der Nachfrage zu finden, die zum eigenen, ebenfalls flexiblen Angebot passen, ist unterentwickelt, und sie wird heute in der Erziehung und der Ausbildung zu wenig vermittelt.

Wir sind alle von Bauern und Handwerkern zu Industriearbeitern, Beamten und Rentnern geworden, zu Zahnrädern einer riesigen industriellen Maschinerie. Die meisten von uns haben sich an die Mentalität der Fabrikarbeit und des spezialisierten Staatsdienstes angepasst. Dies ausgerechnet in einem Moment, wo es diese immer weniger braucht, weil sie durch elektronisch gesteuerte Netzwerke ersetzt werden, die eine situationsgerechte, qualifizierte und lernbereite Bedienung voraussetzen.

Erwerbsarbeit ist nicht (nur) Last

Diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage führt zu Überfluss- und Mangellagen, vor allem in staatlich regulierten Berufsgruppen, und sie ist die Ursache der Krankheit, die man in Europa als Reformstau bezeichnet. Statt die Ursachen zu analysieren und zu bekämpfen, versucht man, das Übel durch wohlfahrtsstaatliche Auffangnetze zu beheben, die immer intensiver und teurer werden. Der geordnete Rückzug aus wohlfahrtsstaatlich-bürokratischen Fehlstrukturen ist kein Sonntagsspaziergang. Die notwendigen Entwöhnungskuren und Umstellungen werden bei Betroffenen und Beteiligen wohl allerseits als schwere Krise wahrgenommen. Es geht darum, von vertrauten Vorstellungen wie etwa der garantierten Lebensstelle in einem staatlich gestützten «Stellenangebot» Abschied zu nehmen.

Was wir in dieser Situation alle brauchen, ist das – nicht zuletzt – durch Angebot und Nachfrage im Markt vermittelte und geförderte gegenseitige Einfühlungsvermögen. Die ohnehin missverständliche Unterscheidung von «Arbeit geben» und «Arbeit nehmen» wird in freien und genossenschaftlichen Austauschstrukturen immer obsoleter.

Das Sozialversicherungsrecht ist mit dem Arbeitsrecht, das die altersbedingte Beendigung des Arbeitsverhältnisses regelt, sehr eng verknüpft. Entscheidend ist aber insgesamt der Stellenwert der Erwerbsarbeit im Lauf eines Menschenlebens. Man geht generell immer noch davon aus, dass Arbeit eine Last sei und nicht Bestandteil der Selbstverwirklichung und dass das Erreichen einer kollektiv bestimmten Altersgrenze generell einen Akt der Befreiung bewirke.

Neue Modelle gefragt

Dass viele Frauen mit Kindern die Arbeitszeit zugunsten der Familienzeit freiwillig reduzieren und damit weniger verdienen, ist keineswegs ein Zeichen mangelhafter Emanzipation, sondern hat für alle, denen «Familie» etwas bedeutet, eine zunehmende Attraktivität. Wenn man Männer im höheren Alter befragt, was sie denn rückblickend in ihrem Leben anders machen würden, erhält man sehr häufig die Antwort: mehr Priorität für Familie und Freundschaften und weniger berufliche Vollauslastung zwischen dreissig und fünfzig. Eine vergleichbare Umfrage bei teilzeittätigen Frauen würde kaum dazu führen, dass die Mehrheit – zulasten der Familienzeit – lieber 100% gearbeitet hätte.

Um solchen tatsächlich vorhandenen Präferenzen Rechnung zu tragen, braucht es aber weder staatliche Vorschriften noch Förderprogramme, sondern persönlich gesetzte und partnerschaftlich vereinbarte Prioritäten und Arbeitszeit-Lebenszeit-Modelle, die weder durch das Arbeitsrecht noch durch genormte Berufskarrieren noch durch das Steuer- und das Rentensystem erschwert werden. Die Devise lautet: mehr Freiheit und Selbstbestimmung durch Deregulierung der Arbeitswelt, Abschied vom sturen Karrieredenken und Mut zu selbstbestimmter Aktivität.

Die Organisation unserer Arbeitswelt orientiert sich immer noch an den Verhältnissen des Fabrikzeitalters. Das Postulat, dass Menschen nicht lebenslänglich an dieselben stereotypen Tätigkeiten gefesselt sein sollten, war berechtigt, aber ein Wandel der eigenen Bedürfnisse und eine flexible Anpassung an die Bedürfnisse anderer sollten nicht durch eine starre, kollektiv vorgegebene Einteilung der Lebenszeit behindert werden. Die Vorstellung einer Karriere, bei der alle Tüchtigen mit zunehmendem Alter immer mehr verdienen sollen, ist in der Bürokratie gezüchtet worden. Warum nicht in der Lebensmitte noch den Beruf wechseln, und warum nicht im Alter noch eine neue Lernzeit und Familienzeit anstreben, und warum nicht bis ans Lebensende noch gegen Entgelt seine Erfahrungen auswerten und weitergeben?

Flickwerk reicht nicht

In der Politik ist es oft notwendig, Verbesserungen innerhalb eines traditionell verankerten Fehlsystems vorzunehmen. Darum ist eine automatische Anpassung des Rentenalters an die statistisch ermittelte Lebenserwartung, wie sie in der Initiative der Jungfreisinnigen gefordert wird, positiv zu beurteilen.

Solange die fragwürdige Regulierung der Lebensarbeitszeit noch existiert, ist es folgerichtig, dass die Berechtigung zum Bezug einer kollektiv vereinbarten Rente mit einem Automatismus an die statistisch messbare Erhöhung der Lebenserwartung verknüpft wird. Nur so kann der finanzielle Zusammenbruch der beitragsfinanzierten, kollektiven Altersvorsorge verhindert werden. Gleichzeitig müssen wir aber bereit sein, zivilisatorischen Entwicklungsprozessen bei der Arbeitsteilung Rechnung zu tragen. Wir können die gemeinsamen Probleme von morgen nicht mit den Institutionen von gestern bewältigen. Neben dem tagespolitischen Flickwerk braucht es langfristige Optionen.

Das kollektiv fixierte Rentenalter muss nicht nur entpolitisiert werden, es verliert in einer hoch arbeitsteiligen, technisch zivilisierten und elektronisch vernetzten Welt ganz einfach seine Berechtigung, weil es generell keine Stütze mehr ist, sondern zunehmend die Entwicklung bremst und zur Fessel wird.

