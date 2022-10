Stabile Nebenwerte – Die Ausserbörse schneidet in der Baisse deutlich besser ab Vom deutlichen Minus des Index der mittelgrossen Unternehmen SMIM sind die nicht-kotierten Werte weit entfernt. Im Fokus stehen die Aktien der Energieversorger. André Spillmann

Wegen höherer Energiepreise und Störungen bei den Lieferketten musste das auf Naturkosmetik spezialisierte Unternehmen Weleda eine Gewinnwarnung machen. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Der ausserbörsliche Aktienmarkt folgte im September dem negativen Trend der Hauptbörsen. Der Index Lienhardt & Partner Nebenwerte TR gab knapp 2% auf 2959 Punkte nach. Das Handelsvolumen stieg dank einer Blocktransaktion von Holdigaz überproportional auf 50,2 Mio. Fr. Ohne diese Blocktransaktion wäre das Volumen dennoch um 63% höher als im Vormonat. Die Anzahl der Abschlüsse verbesserte sich auf 951 nach 944. Im kotierten Schweizer Marktsegment war der Monat September von deutlichen Verlusten geprägt. Der SMIM-Index ging um markante 11,4% zurück.

Zur Person Infos einblenden André Spillmann ist Senior-Sales-Verantwortlicher bei der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich.

Die zahlreichen ausserbörslich gehandelten Aktien von Energieversorgern dominierten das Handelsgeschehen. Im Fokus stand der Westschweizer Gasverteiler Holdigaz. Nachdem der Jahresabschluss bereits publiziert worden war, erfolgte nun die Bekanntmachung einer um einen auf 5 Fr. gesenkten Dividende. Ferner erfolgte eine aufsehenerregende Blocktransaktion über 205‘000 Aktien zu einem Kurs von 155 Fr. Das sind genau 10% der ausstehenden Aktien. Trotz zahlreicher Gerüchte über die Motive bleibt abzuwarten, was die wahren Gründe waren. Holdigaz verliessen ihren negativen Kurstrend und stiegen 2,1% auf 146 Fr.

Energieversorger uneinheitlich

Der Aargauer Energieversorger Eniwa Holding (–0,8% auf 1290 Fr.) spürte im ersten Halbjahr 2022 die stark gestiegenen Energiepreise und das warme Wetter. Hohe Beschaffungskosten für Strom und Gas prägten die Berichtsperiode. Der Umsatz stieg um 25% auf 100,2 Mio. Fr. an, doch das Betriebsergebnis (Ebit) ging auf 6,2 Mio. Fr. (Vorjahr: 10 Mio. Fr.) zurück. Ferner war das Finanzergebnis mit –6,9 Mio. Fr. negativ, nach 4,7 Mio. Fr. Gewinn im Vorjahreszeitraum. Der Halbjahresgewinn brach 87% auf 1,6 Mio. Fr. ein. Wegen des geringen Freefloats der Aktien, über 95% sind im Besitz der Stadt Aarau, gab es keine grösseren Kursausschläge.

Der Zuger Energie-, Wasser- und Telekommunikationsversorger WWZ hat sein Zahlenset schon Ende August publiziert und erfährt seitdem Gewinnmitnahmen. Die Titel sanken im Berichtsmonat um 4,5% auf 1165 Fr. Auch hier belasten die höheren Energiepreise und der Buchverlust bei den Finanzanlagen das Resultat. Erschwerend kommt hinzu, dass die WWZ nur 20% der Energienachfrage aus eigener Produktion decken können.

Eine gute Entwicklung präsentierte hingegen das Baselbieter Energieunternehmen Aventron (6,4% auf 12.50 Fr.). Im ersten Halbjahr meldete es einen Nettoerlös von 77,6 Mio. Fr. aus Energielieferungen. Der Ebit stieg von 18,6 auf 32,8 Mio. Fr. und die Marge von 32,1 auf 42,2%. Der Reingewinn stieg auf 12,4 Mio. Fr. an. Die Zahlen des Betreibers von Anlagen in den Bereichen Wasser-, Sonne- und Windkraft in der Schweiz und in ausgewählten Ländern Europas wurden vom Markt positiv aufgenommen.

Schwächer entwickelten sich hingegen die Kurse der beiden ebenfalls im Lienhardt & Partner Nebenwerte TR enthaltenen Versorger EW Jona (–5,6% auf 5100 Fr.) und Energie Zürichsee Linth (–2,3% auf 1875 Fr.).

Gewinnwarnung wegen Strompreis

Die erneute Leitzinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank wirkte für Immobiliengesellschaften belastend. Die Aktien der Espace Real Estate Holding gaben markant um 10,1% auf 161 Fr. nach, nur etwas leichter notierten dagegen die Valoren der Cham Group (–2,1% auf 460 Fr.).

Eine Gewinnwarnung brachte die in der Naturkosmetik- und –heilkunde tätige Weleda-Gruppe (–14% auf 4300 Fr.). Dahinter standen dem Unternehmen zufolge die Erhöhung der Energiepreise, Störungen bei den Lieferketten und die Leitzinserhöhungen. Auch die Erwartung einer Rezession wirkte sich negativ auf das Jahresresultat der Weleda-Gruppe aus. Die Weleda-Produkte waren weniger gefragt, weil die Kundschaft günstige Eigenmarken der Grossverteiler bevorzugte.

Deshalb verkaufte Weleda in den wichtigen Absatzmärkten Deutschland und Frankreich weniger als erwartet. Der Umsatz der Naturkosmetik sank um 10% auf rund 40 Mio. € ab, und in der Heilmittelsparte fiel einmal mehr ein negatives Ergebnis an. Die Gruppe wird womöglich einen Betriebsverlust verbuchen müssen. Für das Geschäftsjahr 2023 soll der Umsatz 1 bis 2 % steigen. Mit Kostensenkungen will man ein positives operatives Ergebnis sicherstellen. Die Produktion wird in den Standorten Schwäbisch Gmünd und Arlesheim konzentriert.

Verluste erlitten auch die Aktien der Cendres + Métaux (–4,9% auf 4725 Fr.), die Edelmetalle zu hochwertigen Produkten verarbeitet. Möglicherweise stiessen Investoren die Titel ab, weil sie wegen höherer Energiepreise tiefere Verdienstmargen fürchten.

Die aktuelle wirtschaftliche und geopolitische Situation wird das Geschehen an der Ausserbörse weiter dominieren. Gesellschaften mit soliden Margen und gesunden Bilanzen dürften im Fokus der substanzsuchenden Investoren bleiben.



Fehler gefunden?Jetzt melden.