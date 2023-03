Geldpolitik – Die Bank of England kann ihre Zinspause vorerst vergessen Die Bank of England steuerte bereits auf einen Zinshalt zu. Doch die überraschend hartnäckige Inflation mit hohen Lebensmittelpreisen macht die Pläne zunichte. Marc Forster

Die Bank of England hat den Leitzins auf 4,25% angehoben. Bild: Kin Cheung/AP Photo/Keystone

Am Dienstag hatten Teile des Marktes noch gedacht, dass die britische Notenbank die Zinsen gar nicht mehr anheben würde. Am Donnerstag schliesslich hat der geldpolitische Ausschuss der Bank of England (BoE) den Leitzins mit einem Stimmenverhältnis von sieben zu zwei auf 4,25% hinaufgezogen. Der 25-Basispunkte-Schritt war seit Mittwoch erwartet worden, denn zwischenzeitlich drängte sich die Inflation in die Prognosen hinein. Und zwar mit Zahlen, die der Notenbank gar nicht gefallen.