FuW-Top-5: SPI – Die besten Schweizer Sommeraktien Am Aktienmarkt sind defensive Unternehmen derzeit gefragt, weil die wirtschaftlichen Aussichten nicht übermässig rosig sind. Die Schweiz hat viele davon. Alexander Saheb

Aktien von Lebensmittelherstellern – wie beispielsweise Emmi – gelten als defensiv, weil die Unternehmen unter allen Umständen Ware verkaufen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt hat sich in den vergangenen drei Monaten als überdurchschnittlich gut entpuppt, und die Chancen sind intakt, dass das in den kommenden Monaten so bleibt. Der breite Schweizer Aktienmarktindex SPI hat sich seit Ende Februar mit einem Plus von rund 6% deutlich besser entwickelt als vergleichbare Marktbarometer in Deutschland und den USA.