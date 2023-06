Swiss FinTech Awards – Die besten Start-ups arbeiten gegen Betrug und für Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsspezialist Pelt8 gewinnt den Swiss FinTech Award für junge Start-ups. Im Growth-Segment wurde NetGuardians gekürt. Alexander Trentin

Preisträger und Finalisten der Swiss FinTech Awards. Die grosse Auswahl an guten Bewerbern hat der Jury die Entscheidung nicht leicht gemacht. Bild: Markus Forte

Der Wettbewerb war hart: Die vier Finalisten für die zum achten Mal vergebenen Swiss FinTech Awards mussten sich gegen rund achtzig Bewerber durchsetzen. Sie konnten ihre Geschäftskonzepte am Dienstag am FuW Forum FinTech 2023 noch einmal vorstellen. Am Abend sind bei der Awards Night dann die Gewinner verkündet worden. Moderator Christian Lundsgaar-Hansen verwies auf «lange Diskussionen» in der Jury, die den Entscheid angesichts der hohen Qualität der Start-ups nicht einfach gemacht habe.

Im Bereich Early Stage, also den jungen Start-ups, ist das Zürcher Unternehmen Pelt8 zum Gewinner gekürt worden und erhält ein Preisgeld von 42’000 Fr. Für die etablierten Start-ups in der Kategorie Growth wählte die Jury den Anti-Betrugs-Spezialisten NetGuardians, der in Yverdon-les-Bains im Kanton Waadt ansässig ist. Den Preis als FinTech Influencer of the Year hat das Business-Angel-Netzwerk Sictec erhalten.

Gwen Jettain, Chief Commercial Officer und Mitgründer des Nachhaltigkeitsspezialisten Pelt8, überzeugte am FuW Forum FinTech 2023 mit seiner Präsentation: «Regulierungen zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsindikatoren drohen nicht, sondern sind schon da.» Bild: Markus Forte

Zwei Finalisten im Bereich Nachhaltigkeit

Ins Finale der Early-Stage-Unternehmen wurden zwei Start-ups nominiert, die an der Schnittstelle zwischen FinTech und Nachhaltigkeit operieren. Pet8 erlaubt mit einer leicht nutzbaren Software Unternehmen, dass sie ihren Investoren und der Öffentlichkeit rapportieren können, wie nachhaltig sie wirtschaften. Gwen Jettain, Chief Commercial Officer, sieht dafür grossen Bedarf angesichts einer immer strengeren Regulierung: «Die meisten Unternehmen verfügen aktuell nicht über die nötigen Mittel für ein effektives Reporting.»

Die zweitplatzierte, ebenfalls in Zürich ansässige, Sustainaccount hat einen Algorithmus für Immobilien entwickelt, der messen soll, wie sehr diese durch Schäden aus dem Klimawandel gefährdet sind – und empfiehlt spezifische Massnahmen, um sich vor den Risiken zu schützen.

Joel Winteregg, CEO und Mitgründer von NetGuardians, will im Kampf gegen Finanzkriminalität mithilfe seiner Software die Banken miteinander vernetzen. Bild: Markus Forte

Unter den Growth-Start-ups trat im Finale NetGuardians gegen den Krypto-Spezialisten Taurus an. Die 2007 gegründete NetGuardians bietet schon über 80 Finanzinstituten und Vermögensverwaltern eine auf künstlicher Intelligenz basierende Lösung, um verdächtige Transaktionen zu identifizieren. CEO Joel Winteregg betont, dass die Software nun schon über 100 Mio. Bankkunden schützt – «wir erkennen 99% der Betrugsversuche.»

Taurus, 2018 gegründet und in Genf ansässig, bildet als «Tech-Unternehmen mit Finma-Lizenz» die gesamte Wertschöpfungskette von digitalen Anlagen. Dazu gehören die Tokenisierung von Vermögenswerten, die Custody von digitalen Assets und nun ist auch ein Handelsplatz in Entwicklung.

An der Awards Night wurde im Park vor dem Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon gefeiert. Bild: Markus Forte

Das Business-Angel-Netzwerk Sictic wurde mit dem Award FinTech Influencer of the Year für die langjährige Unterstützung von Schweizer Start-ups gewürdigt. Präsident Thomas Dübendorfer nahm den Preis entgegen. Er berichtet, dass man die erfolgreiche Arbeit des Netzwerks «auch immer stärker im Ausland verfolgt und würdigt.» Vergangenes Jahr hat das Netzwerk 106 Finanzierungsrunden ermöglicht. Um potenzielle Geldgeber und Start-ups zusammenzubringen, veranstaltet Sictec die jährlichen Fintech Investor Days.

Thomas Dübendorfer und Ralph Mogicato vom Business-Angel-Netzwerk Sictic: Der Club für Risikokapitalgeber wurde für sein Engagement für Schweizer Start-ups ausgezeichnet. Bild: Markus Forte

Viele Bewerber aus dem B2B-Umfeld

Andreas Kubli, Mitglied der Jury und Head of Channels & Platforms bei UBS, beobachtete, dass sich auffällig viele Fintech-Start-ups aus dem Bereich B2B – Business-to-Business – für die Awards beworben haben. Business-to-Consumer hätten «in einem kleinen Markt wie der Schweiz vielleicht einen schwereren Stand». Und als B2B-Startup sei es wohl keine schlechte Strategie, sich als Dienstleister der grossen Finanzdienstleister zu etablieren.

Eine grosse Herausforderung für junge Unternehmen ist oft die richtige Führung. Hier beeindruckte Ehrengast Thomas Zurbuchen, ehemaliger wissenschaftlicher Leiter der Nasa, mit den Lektionen, die er in seiner langjährigen Karriere gelernt hat: «Mehr Probleme kamen davon, keine Entscheidungen als die falschen Entscheidungen zu treffen. Es ist viel wichtiger, sich auf die Geschwindigkeit zu konzentrieren, als auf Geld.»

Und Zurbuchen, der ab August den Bereich Space der ETH Zürich leiten wird, ist ein Freund von Delegation «Ich habe immer möglichst viele Entscheidungen delegiert – und den Leuten gesagt: Ihr seid jetzt in Verantwortung, aber ich werde euch nicht den Kopf abschlagen, falls ihr euch irrt.»

Thomas Zurbuchen wuchs im Berner Oberland auf und wurde Forschungschef der Nasa. An den Awards Nights begeisterte er mit Erzählungen aus seiner aufregenden Karriere. Bild: Markus Forte

Alexander Trentin ist Redaktor der «Finanz und Wirtschaft». Er berichtet regelmässig aus der chinesischen Metropole Schanghai. Er hat spannende Unternehmen und wichtige wirtschaftliche Entwicklungen in Asien im Blick. Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

