Interview mit Vermögensverwalter Tim Garratt – «Die Börse schätzt solche Aktien nicht richtig ein» Der Partner bei Baillie Gifford lässt sich durch die jüngste Kursschwäche nicht abschrecken. Die profitabelsten Investments seien die volatilsten. Rupen Boyadjian Simone Stern

Laut Tim Garratt fördere das gegenwärtige Umfeld die Änderung von Investitionsregeln, die schon länger nötig gewesen sei. Bild: peshkov/iStockphoto/Getty Images

Baillie Gifford aus Edinburgh ist ein Vermögensverwalter und Fonds­anbieter. Die Manager haben den Anspruch, Ausnahmeunternehmen zu identifizieren, die Umwälzungen in ihrer Branche antreiben und langfristig Kursgewinne versprechen. Gelingt das, bleibt die 1908 gegründete Baillie Gifford über Jahrzehnte investiert. Sie bietet thematische wie breit gefächerte Fonds an. Tim Garratt betreut institutionelle Kunden, die in Long Term Global Growth investieren.