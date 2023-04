Die ehemalige Präsidentin Brasiliens, Dilma Rousseff, ist nun Chefin der New Development Bank in Schanghai. Hier schüttelt sie am Lanting-Forum vergangenen Freitag die Hand des Schanghaier Chefs der Kommunistischen Partei, Chen Jining.

Bild: Ng Han Guan/AP Photo via Keystone