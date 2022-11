Wirtschaftskrise im Vereinigten Königreich – Die britische Regierung kämpft noch immer an mehreren Fronten Die grössten politischen Turbulenzen sind vorerst überstanden. Doch der Finanzminister in London stimmt seine Landsleute auf schwierige Zeiten ein. Sylvia Walter

Der britische Finanzminister, Jeremy Hunt, wird einen harten Sparkurs fahren müssen. Die Bank of England rechnet mit der längsten Rezession seit der globalen Finanzkrise. Bild: Carlos Jasso/Bloomberg

Nach den Turbulenzen im Spätsommer ist zwar etwas ruhiger geworden um das Vereinigte Königreich. Dass aber gewisse Lebensmittel bis ins nächste Jahr hinein rationiert werden müssen, ist nur die kleine Spitze eines gewaltigen Bergs an Problemen auf der Insel. Gemäss Umfragen beurteilen vier von fünf britischen Unternehmen den Brexit als den grössten Verursacher für die gestörten Lieferketten in den vergangenen zwölf Monaten, und nicht den Krieg in der Ukraine. Eine klare Mehrheit der britischen Bevölkerung hält den Ausstieg aus der EU mittlerweile für die falsche Entscheidung.