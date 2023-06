Interview mit SAP-CEO Christian Klein – «Die Cloud ist nicht nur eine Technologie, sie verändert unser Geschäft» Der SAP-Chef über den grössten Wandel in der Geschichte des Konzerns, die künftigen Chancen durch künstliche Intelligenz, die Standorte Europa und Schweiz, unzufriedene Kunden und die stets wiederkehrenden Gerüchte, SAP sei am Kauf von Temenos interessiert. Thorsten Riedl

Der 43-jährige Christian Klein leitet SAP als CEO seit 2019. Er hat das deutsche Softwarehaus konsequent in die Cloud geführt und erntet nun die Früchte. Bild: ZVG/SAP

Christian Klein empfängt virtuell in der SAP-Zentrale in Walldorf. Er ist gerade mal 43 Jahre alt – und führt den Hersteller von Betriebssoftware konsequent in die Cloud. Chancen sieht er künftig in künstlicher Intelligenz.