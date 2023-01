Dass die Welt 2022 keine systemische Finanzkrise erlebt hat, ist ein kleines Wunder angesichts des Anstiegs der Inflation und der Zinsen, ganz zu schweigen von der massiven Zunahme der geopolitischen Risiken. Doch da die öffentliche und die private Verschuldung während der nun vergangenen Ära der ultraniedrigen Zinsen auf ein Rekordniveau gestiegen sind und die Rezessionsrisiken hoch sind, steht das globale Finanzsystem vor einem grossen Stresstest. Eine Krise in einer fortgeschrittenen Volkswirtschaft – zum Beispiel in Japan oder Italien – wäre nur schwer einzudämmen.

Zwar hat die strengere Regulierung die Risiken für die wichtigsten Bereiche des Bankgeschäfts verringert, doch das hat nur dazu geführt, dass sich die Risiken in andere Bereiche des Finanzsystems verlagert haben. Steigende Zinsen haben beispielsweise die Private-Equity-Gesellschaften, die sich für den Kauf von Immobilien hoch verschuldet haben, unter enormen Druck gesetzt. Jetzt, da die Märkte für Wohn- und Gewerbeimmobilien vor einem starken, anhaltenden Rückgang stehen, werden einige dieser Unternehmen höchstwahrscheinlich in Konkurs gehen.

In diesem Fall könnten die Geschäftsbanken, die einen Grossteil der Finanzmittel für die Immobilienkäufe von Private Equity bereitgestellt haben, in die Pflicht genommen werden. Das ist bisher noch nicht passiert, zum Teil deshalb, weil Unternehmen mit geringerer Regulierung weniger unter Druck stehen, ihre Bücher zum Marktwert zu bewerten. Aber sollten die Zinsen selbst während einer Rezession hartnäckig hoch bleiben (was nach dem Ende der Ära der ultraniedrigen Zinsen durchaus möglich ist), könnte eine Häufung von Zahlungsschwierigkeiten es schwer machen, den Schein zu wahren.

Gefahrenherd Japan

Die jüngste Finanzkrise des Vereinigten Königreichs zeigt die Art von Pannen, die bei einem Anstieg der weltweiten Zinsen auftreten könnten. Obwohl die ehemalige Premierministerin Liz Truss die ganze Schuld für den Beinahe-Zusammenbruch der Anleihenmärkte und des Rentensystems ihres Landes auf sich genommen hatte, stellte sich heraus, dass der Hauptschuldige die Verwalter von Pensionsfonds waren, die im Wesentlichen darauf gewettet hatten, dass die langfristigen Zinsen nicht zu schnell steigen würden.

«In vielerlei Hinsicht waren die ultraniedrigen Zinsen der Klebstoff, der die Eurozone zusammenhielt.»

Japan, wo die Zentralbank die Zinsen seit Jahrzehnten bei null oder im negativen Bereich hält, könnte das am stärksten gefährdete Land sein. Zusätzlich zu den ultraniedrigen Zinsen kontrolliert die Bank of Japan auch die Renditekurve, indem sie fünf- und zehnjährige Anleihen bei etwa null deckelt. Angesichts des Anstiegs der Realzinsen in der ganzen Welt, der starken Abwertung des Yens und des hohen Inflationsdrucks könnte Japan endlich seine Ära der Nullzinsen beenden.

Höhere Zinsen würden Japans Regierung sofort unter Druck setzen, da die Schulden des Landes 260% des BIP betragen. Unter Einbezug der Bilanz der BoJ befände sich etwa die Hälfte der vom Privatsektor gekauften Staatsschulden effektiv in Anleihen mit kurzer Laufzeit. Eine Zinserhöhung um 2% wäre in einem wachstumsstarken Umfeld verkraftbar, doch Japans Wachstumsaussichten werden sich höchstwahrscheinlich verschlechtern, wenn die langfristigen Realzinsen weiter steigen.

Wetten wie zuvor in Grossbritannien

Japans enorme Staatsverschuldung schränkt die politischen Möglichkeiten zur Steuerung des langfristigen Wachstums ein. Angesichts der Steuerbefugnisse der Regierung und der Möglichkeit, die Schulden durch Inflation abzubauen, dürfte das Problem jedoch beherrschbar sein. Die eigentliche Frage ist, ob es im Finanzsektor verborgene Schwachstellen gibt, die aufgedeckt werden könnten, wenn die Inflation weiter anzieht und Japans Realzinsen auf US-Niveau steigen. Das war in den vergangenen drei Jahrzehnten fast immer der Fall, auch wenn die Inflationserwartungen in Japan derzeit viel niedriger sind als in den USA.

Die gute Nachricht ist, dass nach fast drei Jahrzehnten extrem niedriger Zinsen die japanischen Erwartungen für eine Inflation nahe null gut verankert sind, auch wenn sie sich wahrscheinlich ändern werden, wenn sich der heutige Inflationsdruck als lang anhaltend erweist. Die schlechte Nachricht ist, dass das Fortbestehen dieser Bedingungen einige Anleger dazu verleiten könnte, zu glauben, dass die Zinsen niemals steigen werden, oder zumindest nicht wesentlich.

Dies bedeutet, dass Wetten auf relativ niedrige Zinsen in Japan überhandnehmen könnten, wie es zuvor im Vereinigten Königreich der Fall war. In diesem Szenario könnte eine weitere Straffung der Geldpolitik die Lage verschlimmern, zu Instabilität führen und die Budgetnöte der Regierung verschärfen.

Latentes Risiko Italien

Italien ist ein weiteres Beispiel für ein latentes Risiko. In vielerlei Hinsicht waren die ultraniedrigen Zinsen der Klebstoff, der die Eurozone zusammenhielt. Unbefristete Garantien für italienische Schulden, die dem Versprechen des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi von 2012 entsprachen, alles Nötige zu tun («whatever it takes»), waren billig, als Deutschland Kredite zu Null- oder Negativzinsen aufnehmen konnte. Doch die raschen Zinserhöhungen in diesem Jahr haben dieses Kalkül verändert.

Heute sieht die deutsche Wirtschaft eher so aus wie in den frühen Nullerjahren, als einige Deutschland als den «kranken Mann Europas» bezeichneten. Obwohl Europa vergleichsweise neu in der Welt der ultraniedrigen Zinsen ist, ist zu befürchten, dass eine anhaltende Welle der geldpolitischen Straffung, wie in Japan, enorme Schwachstellen aufdecken könnte.

Sollte es zu einer globalen Rezession ohne Finanzkrise kommen, bestünde eine gute Chance, dass der kommende Wirtschaftsabschwung milder ausfällt als erwartet. In einem Umfeld mit negativem Wachstum, hoher Inflation und steigenden Realzinsen wäre dies ein sehr glückliches Ergebnis.

Fehler gefunden?Jetzt melden.