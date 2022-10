Zinsprognose Schweiz – Die Eidgenossenschaft bleibt im globalen Zinsrennen zurück Ökonomen aus Schweizer Geldhäusern rechnen damit, dass der Schweizer Leitzins 2023 weiter unter dem im Euroraum erwarteten Leitzins zum Stehen kommt. André Kühnlenz

Die Schweizer Nationalbanker haben zuletzt moderatere Töne angeschlagen als die in anderen Notenbanken. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Zinswende ist im vollen Gang und lässt auch für die Eidgenossenschaft weiter steigende Zinsen erwarten. Dies ist in den Prognosen der Ökonomen Schweizer Banken abzulesen, die «Finanz und Wirtschaft» jedes Quartal auswertet. Aus der aktuellen Umfrage geht auch hervor, dass sich der Fokus bereits darauf richtet, auf welchem Niveau der Leitzins im nächsten Jahr seinen Höhepunkt erreicht.

Nachdem die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Sommer zweimal ihren Leitzins erhöht hat, um 0,50 und 0,75 Prozentpunkte im Juni und September, liegt er jetzt bei 0,5%. Der Geldmarktsatz für Übernachtkredite Saron, den die SNB mit dem Leitzins im Blick hat, pendelt sich derzeit bei 0,44% mit einem Abschlag ein.

In drei Monaten sehen die befragten Fachleute den Saron im Schnitt bei 1%, dem aber nicht mehr viel folgen dürfte. Wenn die Ökonomen richtig liegen, wird der kurzfristige Zins auf Jahresfrist dann nur noch im Schnitt um knapp 0,40 Prozentpunkte steigen auf dann 1,39%. An den Terminmärkten (3-Monats-Saron) wird aktuell ein Satz von 1,54% in einem Jahr vorweggenommen.

Eurozone schreitet stärker voran

Dies wäre deutlich weniger als die Anleger für die Eurozone als Endzins im Erhöhungszyklus (Terminal Rate) erwarten. Allerdings ist die Inflation im Euroraum deutlich höher als in der Schweiz. Die Terminsätze pendeln im Euroraum derzeit bei rund 3%.

Gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sollen Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Modellen einen Endzins von 2,25% berechnet haben, der dazu führen soll, dass die Inflation auf mittlere Sicht auf 2% sinkt. Allerdings soll die Reaktion im EZB-Rat gemischt ausgefallen sein.

Wenn sich allerdings ein grösserer Zinsabstand als die aktuellen 0,25 Prozentpunkte zum Euroraum ergibt, würde dies auch den Franken entlasten, der sich seit Anfang Juni um mehr als 5% aufgewertet hat, was allerdings auch dabei hilft, die Inflation in der Eidgenossenschaft einzudämmen. Die SNB strebt ein Ziel für die Teuerung von 0 bis 2% an.

Nationalbank reagiert moderater

Die Ökonomen gehen in ihren Kommentaren auf die Haltung der SNB ein, die sich zuletzt im September weniger alarmiert gezeigt habe als andere Notenbanken. «Da sie derzeit aber auch ohne zusätzliche Zinsanhebungen mittelfristig knapp von einem Erreichen des Inflationszielbandes ausgeht, könnte die SNB zum Jahresende bereits wieder auf einen vorsichtigeren Kurs einschwenken», sagt Domagoj Arapovic, Ökonom bei Raiffeisen.

Florian Germanier von der UBS geht davon aus, dass die SNB bereits im März mit 1,25% den Höhepunkt im Zinszyklus erreichen wird. «Aufgrund der relativ frühen Reaktion der SNB auf die Inflationsrisiken dürfte die SNB ihren Zinserhöhungszyklus dann beendet haben.»

Noch moderater ist die Erwartung von Karsten Linowsky von der Credit Suisse: «Die zusätzlich nötigen Zinsschritte könnten moderat ausfallen, wenn man den langfristigen Inflationsausblick der SNB betrachtet», sagte er. Deswegen rechnet er mit jeweils 0,25 Prozentpunkten im Dezember und März, womit der Endzins bei 1% liegen würde.

Lohn-Preis-Spirale befürchtet

Bei der St.Galler KB gehen die Fachleute davon aus, dass die SNB im Dezember ihren Leitzins um weitere 0,75 Prozentpunkte erhöht und im Sommer mit 2% der Höhepunkt des aktuellen Zinserhöhungszyklus erreicht sein wird. «Mit der restriktiveren Geldpolitik soll dem Risiko sogenannter Zweitrundeneffekte entgegengewirkt werden. Dieser Preisspirale möchte die SNB entgegenwirken», sagt Ökonom Patrick Häfeli.

Simon Lustenberger von der Zürcher Kantonalbank liegt mit seiner Leitzinsprognose von 1,75% ab März 2023 auch über dem Schnitt der anderen Bankökonomen. Dann sollte er aber seinen Endwert erreicht haben, sodass er und seine Kollegen nächstes Jahr wieder mit einer fallenden Inflationsrate in Richtung Obergrenze des SNB-Zielbands rechnen würden.

«Die Inflation ist in der Schweiz zuletzt etwas geringer ausgefallen als erwartet, die Kernrate liegt bei 2%», sagt Beat Pfiffner von der Schwyzer Kantonalbank. Allerdings sei der Arbeitsmarkt angespannt, die Konjunktur zeige erst wenige Schwächezeichen, und der preisdämpfende Effekt des starken Frankens lasse etwas nach. Zudem ist der Leitzins mit 0,5% noch immer recht tief. Daher spreche viel für einen Anstieg des Saron auf 1,50%.

Anleihenmärkte schwanken stark

Sollte sich ein vergleichsweise moderater Kurs der SNB bestätigen, sei auch das Risiko eines weiteren Ausbrechens der Langfristzinsen in der Schweiz am geringsten, bzw. eine gewisse Korrektur von den bereits erreichten Niveaus wahrscheinlicher, sagt Arapovic, Raiffeisen-Ökonom.

SG KB-Ökonom Häfeli macht allerdings darauf aufmerksam, dass tägliche Schwankungen an den Anleihenmärkten derzeit ungewöhnlich hoch sind. Wegen des Zinserhöhungskurses der Notenbanken würden die Kapitalmarktzinsen aber auf Jahressicht weiter steigen. Die Dynamik der vergangenen Wochen dürfte jedoch bald etwas abflachen.

«Solange die Unsicherheiten bezüglich der künftigen Entwicklung der Inflation und des Wachstums bestehen, dürfte uns auch die hohe Volatilität an den Zinsmärkten weiter begleiten», sagt UBS-Volkswirt Florian Germanier.

Inflationshoffnungen in der Schweiz

Der jüngste Rückgang der Inflation in der Eidgenossenschaft hat Hoffnung geschürt, dass die Schweizerische Nationalbank weniger aggressiv ihre Zinsen erhöhen muss. Die Jahresrate der Teuerung war im September von ihrem vorläufigen Höhepunkt im Vormonat bei 3,4 auf 3,3% gesunken. Seit drei Monaten liegt nun auch die Kernrate bei 2%, das ist die Teuerung ohne Energie und frische und saisonale Produkte. Eine Aufteilung in die einzelnen Komponenten zeigt, was den Rückgang bewirkt hat. So macht die Energie nur noch 1,3 Prozentpunkte der Gesamtinflationsrate aus. Auf dem Höhepunkt im Juni waren es noch 1,5 Prozentpunkte. Der Rückgang des Inflationsbeitrages in der Schweiz ist zwar nur langsam, zeigt aber, dass die teure Energie deutlich weniger durchschlägt. Im Euroraum machten diese Kosten im Sommer noch rund 4 Prozentpunkte aus.



Ermutigend ist auch, dass die Dienstleistungen die Schweizer Teuerung weniger antreiben. Ihr Beitrag sank im September auf 0,7 Prozentpunkte. Im Juli waren es noch 0,9 Prozentpunkte. Hier macht sich die Öffnung vieler Gastbetriebe und anderer Freizeiteinrichtungen im Zuge der Pandemielockerung bemerkbar. Eher beunruhigend ist hingegen der wachsende Beitrag der Industriegüter ohne Energie. Er stieg von 0,9 Prozentpunkten im Juli auf mittlerweile 1,1 Prozentpunkte. Das wäre bereits die Hälfte des oberen Endes im Zielband der SNB. Ihr Anteil im typischen Warenkorb des Konsumentenpreisindex liegt aber nur bei rund 33%.



Zuletzt hatten gerade Notenbanken im Euroraum darauf aufmerksam gemacht, dass selbst eine sinkende Nachfrage die Inflation nicht dämpfen könnte. Durch den Kaufkraftverlust infolge der hohen Inflationsraten von rund 10% rechnen viele Ökonomen mit einer starken Konjunktureintrübung im Winter. Anders als in vergleichbaren Konjunkturphasen früherer Zeiten könnte jetzt der bremsende Effekt auf die Preise ausbleiben. Deswegen müssten die Notenbanken auch im Abschwung ihre Zinsen erhöhen. Bisher sieht es noch so aus, als wenn dieses Problem die Schweiz weniger stark betrifft.

Erste grüne Eidgenossen stossen auf wenig Interesse

Der Bund hat diese Woche seine erste grüne Anleihe begeben. Die Eidgenössische Finanzverwaltung lieh sich eine Summe von 766 Mio. Fr., wobei sie zusätzlich 300 Mio. Fr. auf ihre eigenen Bücher (Eigentranche) behielt, die noch nicht platziert sind. Damit folgt die Schweiz dem Beispiel aus Deutschland, Frankreich und Grossbritannien. Die deutsche Bundesregierung begibt bereits seit 2020 grüne Anleihen. Ziel ist auch in der Schweiz, dass die staatlichen Emissionen den Markt für grüne Finanzprodukte fördern. Allerdings werden mit den Obligationen keine neuen Umweltprojekte direkt finanziert, sondern den aufgenommen Geldern werden nachträglich «grüne Ausgaben» im Budget zugeordnet. Nächstes Jahr will die Finanzverwaltung bekannt geben, welche Ausgaben dies sind. «Das mit grünen Anleihen aufgenommene Geld kann nicht frei verwendet werden, sondern darf ausschliesslich Projekten zugeordnet werden, die positive Auswirkungen auf die Umwelt haben», schreibt die Finanzverwaltung auf ihrer Webseite.

Anders als in Deutschland gibt es in der Schweiz allerdings keine Zwillingsemissionen: Die deutsche Finanzagentur hatte zum besseren Marktaufbau parallel zur grünen Anleihe immer auch eine konventionelle Obligation begeben, die genau dieselben Konditionen hat. Die erste Anleihe in der Schweiz hat eine Laufzeit bis 2038. Dem Volumen von 766 Mio. Fr. standen Gebote bei der Auktion von 974 Mio. Fr. gegenüber. Damit war das Interesse zwar grösser als die Zuteilungssumme, aber das ist eigentlich üblich bei den Auktionen des Bundes. Die Überzeichnungsquote lag mit 127% allerdings weit unter dem, was dieses Jahr üblich war. Im Schnitt registrierte der Bund vor der grünen Emission eine Überzeichnung von 173%. Als Rendite mussten Investoren 1,465% pro Jahr bis zur Fälligkeit geboten werden. Dies entsprach etwas mehr als die Rendite von 1,45% einer konventionellen Anleihe des Bundes, die ein Jahr später ausläuft.







Fehler gefunden?Jetzt melden.