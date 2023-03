Vergangenes Jahr ging der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an zwei Ökonomen, die sich mit der Dynamik von Bankenkrisen befassen, sowie an den ehemaligen Vorsitzenden der US-Notenbank, Ben Bernanke. Dies für seine Arbeit, in der er analysiert, wie die Zentralbanken mit einigen der schlimmsten Bankenkrisen in der Geschichte umgegangen sind, z. B. mit der Grossen Depression in den Dreissigerjahren. Ein halbes Jahr später sind wir Zeugen eines weiteren Bank Run, dessen ansteckende Auswirkungen die Volkswirtschaften destabilisieren, Rezessionen auslösen und den Steuerzahlern hohe Kosten aufbürden könnten.

Die Banken spielen in der Wirtschaft eine doppelte Rolle: Sie nehmen kurzfristige Einlagen und Ersparnisse entgegen und verwenden sie dann, um langfristig Geld in Form von Hypotheken, Geschäftskrediten und anderen Investitionen zu verleihen. Ein Ansturm entsteht, wenn genügend Einleger befürchten, dass eine Bank pleitegehen und ihre Ersparnisse mit sich reissen könnte. Sie alle rennen zur Bank, um ihre Gelder abzuheben, aber da die Bank diese Gelder für andere Dienstleistungen verwendet hat, wird sie zahlungsunfähig. Nachdem die Regierung von US-Präsident Franklin Roosevelt (gefolgt von anderen auf der ganzen Welt) Zeuge eines solchen Ansturms geworden war, schuf sie Versicherungssysteme, um den Einlegern die Angst zu nehmen, dass sie nach einem Ansturm nicht wenigstens einen Teil ihres Geldes zurückbekommen würden.

Doch jetzt gibt es eine technische Lösung, die das Phänomen Bank Run für immer beenden könnte. Die Währungsbehörde eines Landes könnte eine digitale Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) einführen und allen Einlegern (Steuerzahlern) zinstragende Konten bei der Zentralbank zur Verfügung stellen. Ein solches System würde viele Hindernisse für Finanztransaktionen beseitigen, indem es das gesamte Zahlungssystem flüssiger macht.

Zentralbank hat unbegrenzt Geld

Dieses System wäre weder mit dem Wilden Westen der Kryptowährungen und spekulativer Pyramidensysteme gleichzusetzen, die in den vergangenen Jahren aufgetaucht sind, noch wäre es ein sozialisiertes Bankwesen. Bereits bieten viele Fintech-Unternehmen (Revolut, Wise, N26) Apps und innovative Dienstleistungen an, die sofortige Zahlungen per Smartphone an andere Nutzer ermöglichen, die bei konkurrierenden Anbietern Bankgeschäfte abwickeln. Dieselben Finanzdienstleister könnten auf die CBDC-Guthaben der Zentralbank zugreifen und durch Minimierung der Transaktionskosten um Kunden konkurrieren.

«Wer auch immer den ersten grossen Schritt zur Umwälzung des Bankensektors macht – er kann nicht früh genug kommen.»

Natürlich konkurrieren auch die traditionellen Banken, aber sie tun es schlechter und zu einem skandalösen Preis für die Kunden. Wenn der Interbankenzins der Zentralbank 3% beträgt, bietet die traditionelle Bank bestenfalls 1% für eine Einlage, wobei sie die anderen zwei Prozentpunkte als Gewinn verbucht. Die traditionellen Banken können eine Monopolmacht ausüben, weil es keine sofortige Abrechnung von Zahlungen gibt. In den USA dauert es in der Regel mindestens zwei Arbeitstage, bis eine Überweisung auf dem Bankkonto eingeht. Erschwerend kommt hinzu, dass die übermässige Risikobereitschaft der traditionellen Banken die risikofreie Einlage in eine riskante Investition verwandelt, wenn die Bank den Abhebungsantrag nicht erfüllen kann.

Mit einer verzinslichen CBDC ist ein Bank Run unmöglich. Als Kreditgeber der letzten Instanz könnte die Zentralbank so viel Geld ausgeben, wie benötigt wird, wenn die Einleger ihr Geld gleichzeitig abheben wollen. Dank der fliessenden, sofortigen Überweisungen zwischen den Nutzern würde der Wettbewerb eine Rendite von 3% auf diese Einlagen bringen. Wer, ausser den traditionellen Banken, könnte sich dieser Lösung widersetzen?

Die Marktdisziplin erhöhen

Natürlich sind die traditionellen Banken für das Finanzsystem von entscheidender Bedeutung, da sie durch die Vergabe von Krediten Wert schaffen. Sie überwachen, ob Haushalte, die eine Hypothek beantragen, zahlungsfähig sind und ob Unternehmenskredite für rentable Investitionen verwendet werden. Da die Kreditvergabe immer mit einem Risiko verbunden ist, wird selbst die wettbewerbsfähigste Bank einen Aufschlag für einen Kredit verlangen. Der gleiche Interbankensatz von 3%, zu dem sich die Bank heute Mittel beschaffen kann, kann zu einem Zins von 5% für eine Hypothek oder zu einem Zins von 9% für die risikoreiche Investition eines Technologieunternehmens führen. Eine Institution wie eine Bank ist erforderlich, um diese Risiken zu bewerten und zu bepreisen.

Da die Banken jedoch davon profitieren können, dass sie mit dem Geld der Einleger spielen und sich auf den Staat verlassen, der ihnen aus der Patsche hilft, neigen sie dazu, zu viele Risiken einzugehen. Deshalb plädieren Wissenschaftler und Regulierungsbehörden seit langem dafür, dass für Banken höhere Eigenkapitalanforderungen gelten sollten. Wenn sie die Ersparnisse der privaten Haushalte nicht zur Finanzierung riskanter Investitionen verwenden oder sich nicht auf staatliche Rettungsmassnahmen verlassen können, wird ihre Risikobereitschaft stark zurückgehen.

Eine CBDC würde die Marktdisziplin im Bankensektor erhöhen. Die herkömmlichen Banken wären gezwungen, sich auf die Vergabe rentabler Kredite zu konzentrieren, und sie würden den Grossteil ihres Filialnetzes schliessen. Ebenso würde das Kreditkartenoligopol, das unser kreditloses Zahlungssystem in Beschlag nimmt, wie Schnee in der Sonne schmelzen. An seine Stelle würde ein flüssiges Zahlungssystem treten, das von einem Netz von Konkurrenten betrieben wird, die Zugang zum CBDC-Konto bieten. In der heutigen Wirtschaft würden die Haushalte 3% auf Einlagen erhalten, die sicher vor einem Bank Run geschützt sind.

Viel Widerstand

Eine CBDC ist jedoch nicht in Sicht. Die Notenbanker haben Angst, die Cash Cow der traditionellen Banken zu schlachten, unter dem Vorwand, dass dies zum Zusammenbruch des Bankensektors führen würde. Die Lobby der Privatbanken wird sich der digitalen Innovation entschieden widersetzen und versuchen, ihre beherrschende Stellung auf Kosten der Stabilität des Finanzsystems zu erhalten.

Dennoch könnten wir die Einführung von CBDC früher als erwartet erleben. Sobald eine grosse Volkswirtschaft den Schritt wagt, werden andere gezwungen sein, nachzuziehen oder zu riskieren, dass ihre Währungen in den Schatten gestellt werden. Aus diesem Grund hat die kanadische Zentralbank bereits ihre Bereitschaft signalisiert, eine CBDC einzuführen, falls sich die USA dazu entschliessen sollten, ihre eigene zu lancieren. Sollte China versuchen, die internationalen Transaktionen mit seinem digitalen Renminbi zu dominieren, wären andere Zentralbanken veranlasst, diesem Beispiel zu folgen.

Wer auch immer den ersten grossen Schritt zur Umwälzung des Bankensektors macht – er kann nicht früh genug kommen. Wir haben bereits die Instrumente, um Bank Runs zu beenden und Finanzstabilität zu gewährleisten. Alles, was wir brauchen, ist der Wille, sie zu nutzen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.