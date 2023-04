Neue Serie: Smart Money – Die ersten Schritte mit Aktien «Ich bin 27 Jahre alt und habe 10’000 Fr. zur Verfügung. Wie kann ich in Aktien anlegen?» Marc Forster

Neue FuW-Serie Infos einblenden Die FuW-Serie «Smart Money» ist für alle, die sich für Geld interessieren – und somit für jeden und jede. Sie zeigt, wie Sparer klug in Aktien investieren, ob Gold oder Bitcoin smart sind, wie sich die Altersrente früh aufbessern lässt und was es braucht, ein Eigenheim zu finanzieren.

Mit 27 ist man in einem guten Alter, um in Aktien einzusteigen. Über viele Jahre investieren zu können, ist ein Riesenvorteil. Die Bank Pictet hat ausgerechnet: Wer 10 000 Fr. Anfang 2003 angelegt hatte, hat bis Ende 2022 dank jährlich im Schnitt 7% steigenden Aktienkursen 38 700 Fr. erreicht. Dies wird sich zwar nicht exakt so wiederholen. Das Beispiel zeigt aber, dass Aktien langfristig nach wie vor die beste Anlage sind, um Vermögen aufzubauen.