Straffere Geldpolitik – Die EZB-Bilanz wird bald schrumpfen Die Geldmenge auf den Konten der Kreditinstitute bei der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte in den nächsten Wochen stark abnehmen. Denn günstige Zinsbedingungen für die Häuser laufen Ende November aus. André Kühnlenz

EZB-Chefin Christine Lagarde erkennt wachsende Risiken für die Konjunktur. Der Umfang der Zinserhöhungen dürfte bald geringer werden. Bild: Ronald Wittek/EPA/Keystone

Die Anleihen- und Zinsmärkte haben mit einem Zinsrutsch auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Donnerstag reagiert. Der EZB-Rat hob die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte an, so dass der Einlagensatz für die Kreditinstitute jetzt ab nächster Woche bei 1,5% liegt. Zugleich deutete der Rat aber einen vorsichtigen Kurs ab dem Jahresende an.