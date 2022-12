Zinssitzung der EZB – Die EZB schrumpft ihre Bilanz Viele Beobachter und Anleger erwarten eine kleinere Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte am Donnerstag. Die Euronotenbank könnte erste Details nennen, wie sie ihren riesigen Anleihenbestand langsam schmelzen lässt. André Kühnlenz

Einige Beobachter halten auch einen Zinsschritt der EZB von mehr als 0,5 Prozentpunkten für möglich. Quelle: Boris Roessler/DPA via Keystone

Die letzte Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Jahr wird noch einmal spannend. Die eigentliche Entscheidung am nächsten Donnerstag über die Zinshöhe scheint wenige Tage vor dem Termin weniger eindeutig als in den vergangenen Monaten. Anleger dürfte daneben auch brennend interessieren, wann und wie die Notenbank ihren Anleihenbestand abbauen wird. Ohnehin wird ihre Bilanz bis Ende des Jahres bereits um 800 Mrd. € oder rund 10% geschrumpft sein.