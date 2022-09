Stress am Geldmarkt – Die EZB-Zinsgeschenke an Regierungen wirken bereits Euroregierungen wollten ihre Geldpolster bei den Notenbanken weiterverleihen. Die vorübergehende Verzinsung von Staatseinlagen soll den Stress am Geldmarkt mildern. André Kühnlenz

Philip Lane, Chefvolkswirt der EZB, sieht Anzeichen dafür, dass die Verzinsung von Staatskonten wirken. Bild: Alex Kraus/Bloomberg

An den Märkten für die kurzfristige Geldleihe im Euroraum lassen die Stresssignale nach. Über die vergangenen Monate hatten die Zinsschwankungen bereits erheblich zugenommen, was Investoren auch auf eine unklare Kommunikation der Europäischen Zentralbank (EZB) und die unsicheren Zinsaussichten zurückführen. Dies trug zum starken Anstieg der Eurozinsen im nächsten Jahr bei.

Zusätzlicher Druck hatte sich seit der Juli-Sitzung des EZB-Rats aufgebaut, jetzt lässt er offenbar aber nach: Der Stress zeigte sich vor allem in einer gestiegenen Nachfrage nach den sichersten Schuldpapieren aus Deutschland und Frankreich durch Investoren und vermutlich auch durch die öffentlichen Haushalte in anderen Euroländern. Das könnte am Ende die Kreditbedingungen für Unternehmen und Privathaushalte belasten.

Grosse Liquiditätspolster in der Pandemie

Hintergrund ist, dass die staatlichen Gläubiger sich seit Beginn der Pandemie vorsorglich ein grosses Polster an frischen Geldmitteln geliehen haben, die sie aber nicht vollständig ausgegeben haben. So haben sie verhindert, dass Liquiditätskrisen ausbrechen, was es schwerer gemacht hätte, die Nothilfen an Unternehmen und Privathaushalte reibungslos zu finanzieren.

Zuletzt lagen per 9. September auf den Konten der öffentlichen Haushalte bei den Notenbanken im Eurosystem noch 473 Mrd. €, nachdem die Summe zwischenzeitlich auf gut 800 Mrd. € gestiegen war. Anfang 2020, also vor Beginn der Pandemie, macht diese Summe auf den Notenbankkonten der öffentlichen Hand gerade einmal 181 Mrd. € aus.

Die nationalen Notenbanken und die EZB zahlen auf die öffentlichen Konten aber eigentlich keine Zinsen. So war absehbar, dass die Schuldenmanager einiger Euroländer versuchen würden, diese Geldbeträge am kurzfristigen Geldmarkt weiterzuverleihen oder lukrativ in anderen Staatspapieren anzulegen, um so von den positiven EZB-Zinsen zu profitieren.

Besicherte Geldleihe im Blick

Davon berichten auch die Marktteilnehmer in der Geldmarkt-Kontaktgruppe der EZB, einem Diskussionsforum der Notenbank mit Investoren und Bankern. Die jüngste Sitzung fand vergangene Woche statt, die EZB veröffentlicht alle Präsentationen und sowie eine Zusammenfassung auf ihrer Webseite.

Besonders im Fokus standen an der Sitzung die sogenannten Repo-Märkte, wo Marktteilnehmer gegen Hinterlegung von Sicherheiten Geld verleihen. «Einige Kunden bereiten sich darauf vor, an die Repo-Märkte zurückzukehren, wenn die Zinsen positiv sind», heisst es in einer Präsentation von Harry Gauvin, Geldmarktfachmann bei HSBC.

Konkret meint Gauvin öffentliche Kunden, die ihr Geld auf den Konten der nationalen Notenbank mit einer Nullzinsobergrenze halten. Mit anderen Worten: Einige Regierungen oder Behörden planten, ihre geliehenen Mittel gegen Sicherheiten am Geldmarkt (mit Laufzeit bis zu zwölf Monaten) weiterzuverleihen, wenn die Zinserhöhungen der EZB dort ankommen.

Zinsvorteil Deutschlands wird grösser

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane zeigte auf der Sitzung der Kontaktgruppe, welche Effekte dies im Sommer auf den Märkten für kurzfristige Schatzwechsel einiger Staaten hatte. In der Schweiz sind diese Papiere als Geldmarktbuchforderungen bekannt. Als besonders sicher gelten sie im Euroraum, wenn sie aus Deutschland und Frankreich kommen. Deswegen werden sie von Geldleihern und -verleihern gerne als Sicherheit gewählt.

Die Regierungen der beiden Länder können neue Schatzwechsel häufig sogar zu einer Verzinsung begeben, die deutlich unter dem Satz liegt, den Marktteilnehmer gewöhnlich als risikofrei (Swaps) ansehen. Beide Länder haben deswegen auch einen Zinsvorteil gegenüber allen anderen Regierungen im Euroraum, die damit einen Zinsnachteil haben.

Wie Lane zeigt, wurde der Zinsvorteil Deutschlands und Frankreichs im Sommer sogar noch grösser: Die Zinsen auf die Schatzwechsel blieben hinter den risikofreien Zinsen zurück, die mit der ersten Leitzinserhöhung der EZB im Juli zu steigen begannen. So vergrösserte sich der negative Zinsabstand Deutschlands mit einer Laufzeit von drei Monaten sogar um 0,4 Prozentpunkte.

Zinsen auf Staatseinlagen helfen bereits

Um diesen Effekt zu begrenzen, beschloss die EZB im September, die Nullzinsobergrenze bis April vorübergehend aufzuheben: Auf staatlichen Konten bei der EZB gilt entweder der Einlagensatz für die Banken von aktuell 0,75% oder der Übernachtzins Ester am Geldmarkt – je nachdem, was niedriger ist.

Dieser Schritt der EZB soll das Risiko eines abrupten Abflusses von Mitteln auf den Staatskonten in Repos oder kurzfristige Staatspapiere verringern, erklärte Lane am Treffen der Kontaktgruppe. Dies komme zu einem Zeitpunkt, wo die Geldmärkte ohnehin eine Verknappung der Sicherheiten zeigten, was eine Folge hoher Zinsunsicherheit und starker Schwankungen sei.

Risiko Staatsfinanzierung durch die EZB

«Die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass die Entscheidung über die Verzinsung von Staatseinlagen Wirkung gezeigt hat», sagte Lane. So habe sich der Trend nach der Sitzung im September umgekehrt, der Zinsvorteil ist also geringer geworden. Für Deutschland hat dies bis vergangene Woche zu einem Anstieg des Zinsabstands um 0,25 Prozentpunkte geführt.

Tatsächlich ist die Verzinsung der staatlichen Einlagen aber heikel, weil sie auf Dauer gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung in der EU verstossen würde. Offenbar hofft Lane jedoch darauf, dass die Regierungen ihre Liquiditätspolster abbauen: Die EZB gebe den Inhabern von Staatseinlagen zusätzliche Zeit, ihre Einlagen reibungslos und schrittweise an den Markt zurückzugeben, sagte Lane.



