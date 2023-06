Zinsüberraschung von Notenbanken – Die Finanzmärkte eines Besseren belehrt Kanada und Australien beenden ihre Zinspause und straffen die Geldpolitik weiter. Andreas Neinhaus

Tiff Macklem ist seit drei Jahren der Vorsitzende der kanadischen Notenbank. Bild: Cole Burston/Bloomberg

Nicht nur die Brandwolken aus Kanada haben die New Yorker Strassenschluchten eingenebelt. Auch der Entscheid der Notenbanker im nördlichen Nachbarland sorgt im Süden Manhattans an Wallstreet für Orientierungslosigkeit. Am Mittwoch erhöhte die Bank of Canada (BoC) den Übernachtsatz von 4,5 auf 4,75%. Der Leitzins liegt damit auf dem höchsten Niveau seit zweiundzwanzig Jahren.