Seefracht – Die Frachtraten für Container stürzen ab Immer weniger Konsumgüter werden verschifft und das sonst übliche Weihnachtsgeschäft ist in diesem Jahr nicht spürbar. Reedereien sprechen von einer Normalisierung der Lieferketten. Rainer Weihofen

Mit verstopften Häfen könnte es bald vorbei sein, denn die Nachfrage nach Frachtkapazität geht zurück. Bild: Getty Images

In den vergangenen Quartalen haben Reedereien so gut verdient wie nie. Die Nachfrage nach Frachtkapazität auf Containerschiffen stieg Mitte 2020 unerwartet steil an. In den Häfen kam es zu Staus und schnell stellte sich ein anhaltender Mangel an leeren Containern ein. Auf dem Spotmarkt schossen die Frachtraten für einen 40-Fuss-Container in die Höhe und stiegen von durchschnittlich 1500 $ im April 2020 auf 10’400 $ im September 2021. Die Kassen der Schiffsbetreiber klingelten lauter und lauter.