Kaffee mit Olivera Sekulic – Die Frau mit dem Taktstock Olivera Sekulic ist Dirigentin mit fünf Kleinpensen. Das ist in der Musikszene normal. Nikolaus Stähelin

Kaum hat das Gespräch begonnen, geht ein Gewitter über Zürich nieder, und wir müssen von draussen ins Innere des Restaurants Kunsthaus wechseln. Olivera Sekulic, Dirigentin aus Leidenschaft, nimmt es gelassen: Sie ist Flexibilität gewohnt, jongliert sie doch in ihrem Leben gekonnt mit vielen verschiedenen Orchestern an verschiedenen Orten sowie Familienpflichten mit Ehemann und zwei kleinen Kindern.

In Bosnien als Tochter serbischer Eltern geboren, musste sie 13-jährig mit Mutter und älterer Schwester – die heute ebenfalls als Dirigentin arbeitet, aber in London – nach Serbien flüchten. Der Vater, serbisch-orthodoxer Priester, folgte später. In Belgrad studierte Sekulic Chor- und Orchesterleitung. Mit dreiundzwanzig Jahren erhielt sie von der serbisch-orthodoxen Kirche ein Stipendium für die Leitung von deren Chor in Zürich. Selber finanzierte sie sich ein Aufbaustudium an der Zürcher Hochschule der Künste bei Johannes Schläfli. In jener Zeit lernte sie ihren Mann kennen, einen Zahnarzt mit schweizerisch-serbischen Wurzeln. Der hat nun ein zusätzliches MBA in St. Gallen absolviert und ist daran, eine eigene Firma zu gründen – «aber das müssen wir noch genauer besprechen», lacht die 43-Jährige.

Ab 2010 folgten kumulativ Engagements an der Jugendmusik-Schule Schwyz, am Kammerorchester Schwerzenbach, beim Sinfonieorchester Sursee, beim Chor der serbischen Kirchgemeinde Zürich sowie bei der Orchestergesellschaft Zürich. Dort wurde sie unter insgesamt zweiundsiebzig Bewerberinnen und Bewerbern nach einem Probedirigat gewählt. Es gebe zu wenige bezahlte Stellen für zu viele Musiker und Musikerinnen: «So viele Bewerbungen sind heute normal auch bei kleinen Pensen von Laienorchestern», resümiert Sekulic. Fast vergessen hätte sie die serbische Kirchgemeinde in Mels, wo sie zweimal monatlich dirigiert. Und ein Engagement beim serbischen Rundfunk-Sinfonieorchester in Belgrad, wo sie jährlich mehrmals als Gastdirigentin auftritt.

So ist Sekulic zu über 100% ausgelastet, verdient jedoch nur rund 60%. Denn oft wird gerade mal die Anwesenheit an Proben und Konzerten bezahlt, nicht jedoch organisatorische Arbeiten oder das Erarbeiten einer Partitur. Dies ist der parallele Überblick der Noten aller Instrumente, welche ein Dirigent, eine Dirigentin jeweils vor sich hat. «Das kann schnell mal sechs bis acht Stunden pro Werk ausmachen, bis ich einigermassen eingearbeitet bin», schätzt Sekulic. Von den fünfzehn Partituren, die sie zurzeit beherrschen muss, habe sie zehn neu erarbeitet.

Das Puzzle von vielen kleinen Pensen an verschiedenen Orten sei das Schicksal vieler Musikerinnen und Musiker. Allerdings mache dies das Leben auch dynamisch und abwechslungsreich, sie wolle sich nicht beklagen. Und Multi-Tasking könne auch Spass machen, versichert Sekulic. Allerdings ist sie sich bewusst, dass sie so bei keinem Arbeitgeber über die Mindestgrenze an Einkommen kommt, die zur Anmeldung bei einer Pensionskasse verpflichten würde. «Eine zweite Säule müsste ich mir selber einrichten, das stimmt», stellt Sekulic nüchtern fest. Gross zu beunruhigen scheint es sie nicht.

Jetzt, Ende Juni, schläft sie nur wenige Stunden pro Nacht, weil sich die Proben und Konzerte häufen. Am Samstag eine siebenstündige Probe, am Sonntag mit dem Chor im Gottesdienst, am Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend Generalproben, am Freitag- und Samstagabend je ein Konzert, morgen Sonntag drei Kinderkonzerte zu «Peter und der «Wolf» – auf Deutsch, auf Serbisch, auf Französisch. Sie hat alles im Kopf. «Auch bei einer normalen Arbeitswoche bin ich vier Abende und Sonntagmorgen weg», resümiert Sekulic. «Im Juli ist dann alles vorbei. Dann fahren wir endlich mal wieder alle gemeinsam in die Ferien.»

Die Kinderbetreuung teilt sich das Ehepaar ohne fremde Hilfe. Es sei aber eine Herausforderung, sich mit einem lebhaften sechsjährigen Sohn in der Wohnung stundenlang auf eine Partitur zu konzentrieren. Die Tochter sitzt derweilen in der Primarschule.

Privat oder im Auto hört Sekulic keine Musik mehr, sonst sei es dann wirklich zu viel. Auch keinen Rock, Pop oder Funk, obwohl sie das als Jugendliche geschätzt habe. «Aber wenn ich aus einer Mahler-Sinfonie komme und dann die simplen Melodien und Arrangements der Populärmusik anhören muss, ist mir das schlicht zu einfach gestrickt.» Eine déformation professionelle, die auditive Unterforderung eines Profis in klassischer Musik sozusagen. Und diese ist ihr Leben. «Ich liebe meine Arbeit!», versichert Sekulic auf dem Weg zum Auto. Und man glaubt es ihr.

Fehler gefunden?Jetzt melden.