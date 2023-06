FuW-Aktienportfolios – Die FuW-Anlageprodukte liegen jetzt im Tresor Für die drei bewährten Aktienportfolios von «Finanz und Wirtschaft» gibt es neue Anlageprodukte, die mit einem Pfand besichert sind. Philippe Béguelin

Für die etablierten Aktienport­folios von «Finanz und Wirtschaft» gibt es neue Anlageprodukte. Ihre Besonderheit ist, dass sie mit einem Pfand aus Wertschriften besichert sind, die bei SIX Swiss Exchange im Tresor liegen. Anleger können die Produkte an der Börse handeln (vgl. Textbox).

Anlageprodukte Infos einblenden Drei neue Anlageprodukte von «Finanz und Wirtschaft» sind seit Donnerstag an der SIX Swiss Exchange kotiert und können dort fortwährend gekauft und verkauft werden – per Online Banking oder ­Börsenauftrag über Ihre Hausbank. Dazu benötigen Sie die Valoren­nummer:

117 179 723 für das Risk-Portfolio

117 179 724 für das Value-Portfolio

117 179 725 für das Eco-Portfolio Bereits seit November gehandelt wird das Anlageprodukt auf den FuW Swiss 50 Index mit dem Valor 117 179 182. Emittent der Exchange Traded Products (ETP+) ist Leonteq. Die Produkte sind mit einem Pfand besichert. Die jährliche Verwaltungsgebühr ist im Vergleich zu den bestehenden FuW-­Anlagezertifikaten 0,12 Prozentpunkte höher, Ursache ist die Pfandbesicherung.

Schon bisher können Anleger direkt ­investieren. Pionier ist das FuW-Risk-Portfolio, für das im Januar 2019 ein Anlagezertifikat lanciert worden ist. Ziel des Portfolios ist, mit risikoreicheren Aktien den Markt zu übertreffen. Im August 2019 ist dann das Zertifikat auf das Value-Portfolio gestartet, das auf unterbewertete Aktien setzt, und im November 2020 folgte das Eco-Portfolio, es kombiniert Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg.

Genau gleich wie diese bewährten Zertifikate bilden auch die neuen Anlage­produkte das jeweilige FuW-Portfolio eins zu eins ab. Der Unterschied liegt in der ­Besicherung mit einem Pfand.

Drei Verwandte an der Börse

Als Verpackung für Aktien eignen sich drei verschiedenartige Anlageinstrumente, jeweils mit oder ohne Pfand und abhängig von der Summe der investierten Gelder. Um sie zu porträtieren, werfen wir einen Blick zurück zu den Anfängen.

Wegbereiter war 2001 der erste Exchange Traded Fund (ETF) auf den Swiss Market Index. Das Kürzel dieses Indexfonds lautete XMTCH: Das X weise auf den Handel über die Börse – die Exchange – hin, und MTCH stehe für das Matching eines Index, die Replikation. Das sagte damals Markus Hübscher von Credit Suisse, die das Produkt lancierte, im FuW-Interview. «XMTCH wird übrigens als Ixmätsch ausgesprochen.» ETF sind kotierte Anlagefonds mit rechtlich geschütztem Sondervermögen, das den Anlegern gehört, falls der Anbieter in Konkurs geht.

X und MTCH, Börsenhandel und Replikation, haben sich seither durchgesetzt. Für die FuW-Aktienportfolios dienen allerdings Tracker-Zertifikate als Replika. Sie sind das zweite «XMTCH-Anlageinstrument» und mit ETF verwandt.

Tracker sind aber keine Fonds, sondern strukturierte Produkte und somit Schuldverschreibungen. Der Emittent ist Schuldner und der Anleger Gläubiger. Bei Insolvenz kommt das Anlagevermögen in die Konkursmasse. Geschützt werden soll der Anleger indirekt, mit Vorschriften und der Überwachung der Emittenten durch die Aufsichtsbehörde Finma. Für die FuW-Portfolios kommen ETF als Verpackung nicht infrage, weil dafür die Summe der investierten Gelder zu gering ist.

Neben ETF und Tracker-Zertifikaten ist der dritte Verwandte an der Börse das ­Exchange Traded Product (ETP). Es ist kein Fonds und hat folglich kein Sondervermögen. Als Schuldverschreibung ist es aber mit einem Pfand besichert, das im Konkursfall den Anlegern gehört.

Das extrasichere Pfand

Wenn das Pfand nicht irgendwo liegt, sondern von SIX Swiss Exchange verwahrt und laufend kontrolliert wird, heisst das Anlageinstrument ETP+. Lanciert wurde diese ETP-Variante vom Emittenten Leon­teq im November, und zwar für den FuW Swiss 50 Index. Dies ist der repräsentative Referenzindex für den Schweizer Aktienmarkt.

Neu gibt es auch für das Risk-, das ­Value- und das Eco-Portfolio je ein ETP+. Sie unterscheiden sich von herkömmlichen ETP in mehrfacher Hinsicht.

Konventionelle ETP beziehen sich meist auf Kryptowährungen, Edelmetalle oder Rohstoffe. Zur Emission wird oft eine rechtliche Spezialzweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) gegründet. Das Pfand wird von einem Treuhänder überwacht, in Vereinbarung mit dem Emittenten. Emittent, SPV und Treuhänder können in unterschiedlichen Jurisdiktionen sein – ähnlich wie Fonds, die aus Steuergründen in Luxemburg domiziliert sind.

Die neuen ETP+ werden nicht von einem unregulierten SPV emittiert, sondern von Leonteq, einem von der Finma beaufsichtigten Wertschriftenhaus. Das Pfand liegt bei SIX SIS, der zentralen Verwahrstelle in Olten. Es wird erhöht, wenn der Kurs des ETP+ steigt und damit das Anlagevermögen wächst. Die vollständige Deckung wird täglich überwacht von SIX Repo, die auch pfandbesicherte Geldmarktgeschäfte für die Schweizerische Nationalbank abwickelt.

Die bisherigen Tracker-Zertifikate auf die FuW-Portfolios werden weiter an der SIX gehandelt. Für die neuen Anlage­produkte ist die jährliche Verwaltungsgebühr 0,12 Prozentpunkte höher, Ursache sind die Kosten für das Pfand. Der Vorteil des Pfands im SIX-Tresor und die Effizienz der Direktanlage sind im ETP+ vereint.

Philippe Béguelin ist Co-Leiter des Märkteressorts und schreibt über Geldpolitik und über Anlageinstrumente wie ETF und strukturierte Produkte. Zinsen und Derivate verfolgt er seit 2004, damals startete er bei FuW mit dem Marktbericht über Zins-Futures. Mehr Infos

