Zinskurve in Japan – Die Geldstraffung, die keine sein soll Die Währungshüter in Tokio lockern die Kontrolle der Zinskurve weiter. Eine Repatriierung von Geldern könnte globale Folgen haben. Sylvia Walter

Die Schwankungen an den Devisenmärkten und die Yenschwäche bereiten den Währungshütern in Tokio Unbehagen. Bild: Javier Ghersi/Getty Images

Spitzfindigkeiten sind aus der Welt der Notenbanker eigentlich vor geraumer Zeit verbannt worden. Aus den Tempeln der Währungshüter sollen jeweils unzweideutige, klare Ansagen an die Finanzmarktakteure gerichtet werden, potenzielle Verunsicherung ist zu vermeiden. In seiner jüngsten Kommunikation Ende Juli hat der Notenbankchef der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, dennoch einen schwachen Versuch gestartet, die Zeitenwende in der japanischen Geldpolitik herabzuspielen.