Analyse der Teuerung – Die Gewinninflation grassiert im Euroraum Die Trendwende in der Inflation bleibt aus, obwohl die Energiepreise im März sinken. Die Euro-Notenbanker sorgen sich um den hohen Beitrag der Gewinne zur Teuerung. André Kühnlenz

Bei Dienstleistungen beispielsweise von Fitnesscentern hat sich der Preisauftrieb im März verstärkt. Bild: Franziska & Tom Werner/Getty Images

Die Währungshüter in der Eurozone müssen weiterhin auf die Trendwende in der Inflation warten. Zwar hat die Teuerung insgesamt im März nach vorläufigen Zahlen des Statistikamts Eurostat deutlich nachgelassen. Zugleich zog aber die Kerninflationsrate, die Lebensmittel und Energie ausschliesst, erneut an. Dies verstärkt die Sorgen der Fachleute in der Europäischen Zentralbank (EZB). Im vergangenen Jahr sind gemäss ihrer Analyse die Unternehmensgewinne zum wichtigsten Inflationstreiber geworden.