Interview mit Aktienexpertin Nina Lagron – «Die Gewinnkorrektur ist noch nicht beendet» Die Aktienexpertin des Vermögensverwalters La ­Financière de l’Echiquier misstraut der Rally. Die Märkte blenden Inflationsrisiken aus. Sylvia Walter

«Das letzte Kapitel der Inflations­geschichte ist noch nicht geschrieben.» Bild: LFDE

Der französische Vermögensverwalter La Financière de l’Echiquier (LFDE) wurde 1991 in Paris gegründet und betreut derzeit 11,5 Mrd. € an Kundengeldern. Fast 80% sind in Aktien angelegt. Stock Picking ist in der DNA des Finanzunternehmens fest ver­ankert. Nina Lagron startete ihre Karriere 1998 bei der Gossbank UBS. Sie ist Expertin für globale Aktien und ­betreut bei LFDE den Echiquier World Equity Growth Fund. Ihr Fokus liegt auf innovativen Wachstumsunternehmen. Die derzeitige Zuversicht an den Märkten teilt sie allerdings nicht.