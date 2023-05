Was zählt – Die grössten Flughäfen Nach der Lockerung bzw. dem Ende der Covid-Massnahmen normalisiert sich der Betrieb an den Knotenpunkten des globalen Luftverkehrs. Nun wird noch China folgen. Manfred Rösch

Lange Warteschlangen am Check-in, an der Sicherheitskontrolle, an den Gates: Der Betrieb an vielen grossen Passagierflughäfen ist nahezu wieder so anstrengend wie vor der Pandemie. 2022 belief sich das weltweite Aufkommen an Flugreisenden auf fast 7 Mrd., was fast 54% Zuwachs gemessen an 2021 entspricht. Die bedeutendsten «Hubs», die Knotenpunkte des globalen Luftverkehrs, fertigen erneut zig Millionen ab. Die hier verwendeten Zahlen des Dachverbands Airports Council International erfassen jeweils alle ankommenden und abfliegenden Passagiere; Transitpassagiere werden nur einmal gezählt. Fünf der zehn verkehrsreichsten Flug­häfen – die addiert wiederum für ein Zehntel des weltweiten Passagierverkehrs stehen – waren in den USA, mit Atlanta, Dallas-Fort Worth, Denver und Chicago vorn. Das ist vor ­allem darauf zurückzuführen, dass der Flugbetrieb innerhalb Nordamerikas wieder auf Touren gekommen ist. Die enormen Zuwachsraten bspw. in London Heathrow oder Dubai spiegeln den Basiseffekt – die Covid-Massnahmen wurden gelockert oder aufgelöst. Dies dürfte denn auch nächstes Jahr dazu führen, dass die grossen chinesischen Flughäfen wieder in den Top Ten erscheinen werden; 2022 vermittelt diesbezüglich noch ein verzerrtes, allzu amerikalastiges Bild. Der Flughafen Zürich übrigens zählte vergangenes Jahr 22,6 Mio. Passagiere, nach 10,2 Mio. im Jahr davor.

