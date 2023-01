Die Kinosäle füllen sich nach der Pandemie allmählich, indessen längst nicht – wohl nie mehr – so gut wie zuvor. Ein hoch willkommener Kassenmagnet ist da «Avatar 2», der seit Mitte Dezember in Filmpalästen läuft. Der Streifen des Kanadiers James Cameron hat bereits 1,5 Mrd. $ eingespielt und dürfte an den Erfolg der ersten Folge anknüpfen, des mit gut 3 Mrd. $ Umsatz an der Kasse erfolgreichsten Kinohits aller Zeiten. Er hat etwa zwölfmal die Produktionskosten eingespielt, auch das ein ausnehmend guter Wert.

Die zweite Folge des Science-Fiction-Opus sowie die weiteren geplanten Fortsetzungen werden über 1 Mrd. $ kosten, ohne Marketingausgaben. Cameron ist auch Regisseur des Schiffsuntergangsdramas «Titanic», des dritterfolgreichsten Films und mit elf Statuen Oscar-Spitzenreiters, zusammen mit «Ben Hur» und «Herr der Ringe 3».

Unter den dreissig einträglichsten Streifen sind fast alle den Genres Science Fiction und Fantasy zuzuordnen, allesamt in den USA produziert. ­Inflationsbereinigt sähe die Liste freilich ganz anders aus; zu heutigen Preisen zählte der Klassiker «Vom Winde verweht» mit über 7 Mrd. $ zu den grössten Blockbustern.

Film-Aficionados würden auf einer Liste der «besten» Streifen sowieso andere Werke wählen, etwa «Citizen Kane», «Casablanca», «Pate II», «Taxi Driver», «Apocalypse Now», «The Big Lebowski» oder die Hitchcock-Thriller «Psycho» und «Vertigo».

