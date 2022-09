Was zählt – Die grössten Tennis-Verdiener Roger Federer ist definitiv nicht Nummer eins – zumindest, was das gesamte Preisgeld an den ATP-Turnieren betrifft. Arno Schmocker

Wer ist der beste Tennisspieler aller Zeiten? Für viele, namentlich Schweizer, ist es «King» Roger. Zumindest in der zweiten Hälfte seiner Karriere waren Novak Djokovic und ­Rafael Nadal jedoch stärker, besonders in Direktduellen. Das spiegelt sich in der Summe des an ATP-Turnieren erspielten Preisgeldes. Roger Federer ist in dieser Rangliste bloss Nummer drei, wenn auch unangefochten. Der zweite Schweizer in den Top Ten, Stan «The Man» Wawrinka, ist zwar noch nicht zurückgetreten, wird in der Rangliste aber nicht mehr vorankommen. Im Gegenteil, die jüngere Generation wird ihn in wenigen Jahren ein- und überholen. Weil die Preis­gelder an den Tennisturnieren immer weiter klettern, werden die Altmeister in der Rangliste rasch nach unten verdrängt. Jungstar Carlos Alcaraz hat es bereits unter die ersten hundert geschafft. Boris Becker, Ivan Lendl und Stil-Ikone Stefan Edberg sind mit erspielten Preissummen von 20 bis 25 Mio. $ auf den Rängen 14, 21 und 25 zu finden. Bald unter ferner liefen sind John McEnroe (Rang 57), Jimmy Connors (101, obschon er am meisten Turniere gewonnen hat) und der drittbeste Schweizer, Marc Rosset (149, mit 7 Mio. $). Tennislegende Björn Borg, früh zurückgetreten, sackte mickrige 3,7 Mio. $ ein (Rang 272). Viel grössere Summen verdienen die besten Filzball-Stars heute mit Sponsoren- und Werbeverträgen. In diesem Metier ist Maestro Federer unschlagbar.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

