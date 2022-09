Kein Boden in Sicht – Die grössten Verlierer der jüngsten Börsenbaisse Am Aktienmarkt herrscht seit Mitte August erneut Ausverkaufsstimmung. Wen es am schlimmsten getroffen hat. Stefan Krähenbühl

Einsames Schlusslicht: Die Aktien der Versandapotheke Zur Rose haben sich seit Mitte August im Wert halbiert. Keystone/Walter Bieri

Die Stimmung an den Börsen ist düster. Konträr zu den steigenden Zinsen der westlichen Industrieländer sind die wichtigsten globalen Aktienindizes in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten. Nach einer Welle des Optimismus, der die Kurse von Mitte Juni bis Mitte August nach oben trieb, sind die Bären zurückgekehrt und haben die Anleger auf breiter Front in die Flucht geschlagen.

So büsste der S&P 500 in den USA in den sechs Wochen seit dem Zwischenhoch per Dienstagmittag 15% ein, der MSCI World verlor ebenfalls 15%. Gemächlicher, aber doch deutlich, ging es für die Schweizer Aktien nach unten. Der Swiss Performance Index (SPI) lag 10% unter dem Niveau von Mitte August.

Auch Defensive leiden

Eine Regel, wer von den Turbulenzen stärker in Mitleidenschaft gezogen wird und wer weniger, ist nicht auszumachen, wie eine Auswertung der Aktien mit dem grössten Kursverlust zeigt. So gerieten in den USA nicht nur zyklische Aktien wie die von Autobauer Ford, Chiphersteller Nvidia und Biotechkonzern Moderna unter Druck. Auch die Aktien des Spezialisten für Hochleistungsklebstoffe 3M, eigentlich ein defensiver Wert, handeln 25% tiefer.

Der ebenfalls als defensiv geltende Software-Konzern Adobe führt bei Unternehmen mit einem Börsenwert ab 30 Mrd. $ das Feld der Verlierer gar an - fast 40% haben die Aktien in sechs Wochen nachgegeben. Auffällig: Von den 500 grössten Unternehmen in den USA handelten Stand Dienstagmittag lediglich zehn höher als Mitte August.

Zur Rose ist Schlusslicht

Der Schweizer Börse haftet zu Recht der Ruf an, stabiler als der US-Aktienmarkt zu sein. Nicht nur haben die Schweizer Indizes in der Korrektur weniger verloren, die Zahl der Titel mit positiver oder neutraler Entwicklung ist im Verhältnis auch deutlich grösser. Jedoch sind die Korrekturen auf der Verliererseite genauso heftig.

Allen voran bei der Online-Apotheke Zur Rose. Die Aktien des ohnehin massiv unter Druck stehenden Konzerns büssten bis Dienstagmittag 46% ein, inzwischen haben sie sich im Wert gar halbiert. Und auch hierzulande sind defensive Werte vor Einbussen nicht gefeit: Der Hörgerätehersteller Sonova und der Dentalimplantathersteller Straumann, beide seit jeher hoch bewertet, gehören zu den grössten Verlierern.

